Città ai 30, qualche motivo per cambiare

Bologna, 19 gennaio 2024 – Mia moglie lavora come operatore sanitario all’ospedale Maggiore, noi abitiamo a Idice di San Lazzaro. Ieri l’altro ha aspettato l'autobus per andare al lavoro per oltre mezz'ora, per cui ha chiesto al conducente il motivo. Le è stato risposto che tra la mancanza di personale e i 30 km/h imposti questo ritardo succederà ancora. Come è possibile che in una città come Bologna servano due ore per andare e due per tornare attraversando la città? Già il servizio pubblico va male e il Comune introduce anche i 30 all'ora? Non conosco una sola persona che sia favorevole a questo provvedimento, ma il Pd riceve ordini dall'Europa. In famiglia abbiamo sempre votato Pd, ma non vedo l’ora che si dissolva.

Leonardo Sabattini

Risponde Beppe Boni

Il problema c’è, inutile negarlo. L’imposizione del limite generalizzato ai 30 all’ora in città sta creando disagi a ripetizione che per adesso non hanno una soluzione. Molti autobus nei primi giorni hanno registrato fino a mezz’ora di ritardo, perfino qualche ambulanza ha dovuto rallentare i tempi di marcia, i taxi se la devono vedere con le proteste dei clienti che vedono il tassametro scattare più a lungo con i relativi costi data la velocità al rallentatore. Il sindaco la prende alla larga e naturalmente prova il modo indiretto di lanciare accuse al governo. Dice che è presto per tirare le somme e sposta il dibattito sugli stipendi degli operatori dei bus (“serve una battaglia comune”) e sul buco di 700 milioni del Fondo nazionale trasporti. Saranno anche aspetti meritevoli di approfondimento, ma che non c’entrano nulla con la città ai 30 all’ora che sta suscitando una mezza rivolta. Il Comune comunque fa sapere che terrà conto delle segnalazioni dei cittadini. Speriamo sia davvero così, lo si è fatto per tante altre scelte di minore importanza. Nessuno dei tecnici che hanno studiato la circolazione al rallentatore ha pensato ai disagi dei bus, delle ambulanze, dei taxi? Nessuno di loro ha valutato che l’affollamento di cantieri attuale va a sommarsi alle difficoltà di viaggiare più lentamente? Lamentele sono segnalate anche dalle categorie dei commercianti e di diverse aziende che hanno visto arrivare in ritardo i dipendenti. L’iniziativa 30 traballa, convince poco, suscita insofferenza diffusa anche se la finalità (meno pericolo, meno incidenti) è positiva. Si rivela poco efficace il metodo generalizzato e non applicato solo nelle aree più a rischio dove effettivamente serve un giro di vite sulla velocità. Lo staff che dirige l’operazione – lumaca forse dovrà tenerne conto. C’è sempre tempo per migliorare le cose se c’è buona volontà e non solo spinta ideologica. Non è mai troppo tardi, diceva il maestro Alberto Manzi in televisione negli anni Sessanta.

