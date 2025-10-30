In città c’è esigenza di sicurezza

Bologna, 30 ottobre 2025 – Abbiamo acquistato casa a Bologna, ma siamo preoccupati. In 40 anni a Milano non ci hanno mai rovinato le vetture, qui in 15 giorni abbiamo subito atti vandalici alla mia auto e a quella di mio figlio. Il proprietario del garage mi ha detto che ci sono bande di ragazzi che lo fanno spesso in questa zona, via del Porto e piazza dei Martiri. Cosa fanno le forze dell’ordine per pattugliare la zona? Ho perso il mio entusiasmo.

Paola Bernetti

Risponde Beppe Boni

Bologna ha evidenti problemi in sicurezza, di microcriminalità, di degrado, di ordine pubblico legato alle manifestazioni di piazza, ma se qui si piange Milano non ride. Non è messa meglio. Difficile fare paragoni se non in termini generici. La città delle Due Torri ha necessità di un giro di vite sulla sicurezza, questo sì. Le Forze dell’ordine sono operative, non si tirano indietro, andrebbero forse meglio assistite da un clima politico che tentenna. La città offre un quadro contrastante riguardo alla sicurezza: le statistiche la dipingono con un’ alta qualità della vita, ma le classifiche sulla criminalità la collocano tra le più esposte a reati come furti e microcriminalità. Uno studio europeo invece la posiziona tra le aree più adatte e sicure per i bambini. Esistono zone percepite come sicure e tranquille, come il quartiere Santo Stefano, mentre altre aree sono più rischiose, come la zona universitaria o il quartiere Bolognina specialmente se si considerano spaccio di stupefacenti e rapine di strada. C’è anche un tema che può apparire politicamente scorretto da enunciare ma è reale: la turbolenza di immigrati di seconda generazione che spesso forniscono manovalanza alle baby gang e alla delinquenza. Basta consultare le fonti di polizia per averne conferma.

