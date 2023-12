La città al rallentatore non convince

Bologna, 12 dicembre 2023 – Pare che il Comune di Bologna stanzi 800.000 euro per rendere operativo il limite dei 30 km/h in città e salvaguardare così la vita a pedoni e ciclisti. Il problema non è tanto la velocità quanto la distrazione sia di conducenti sia di ciclisti e pedoni. È normale vedere pedoni che attraversano col telefono in mano o addirittura ciclisti contromano e che circolano col buio privi di illuminazione. Non diamo quindi sempre la colpa alla velocità. A Milano, il progetto del limite a 30 km/h è fallito e il sindaco ha predisposto maggiore presenza della Polizia municipale.

Andrea Nadalini

Risponde Beppe Boni

Il dado è tratto da tempo. Il Comune di Bologna punta direttamente al limite di velocità dei 30 all'ora nel 70 per cento del territorio cittadino. È una scelta ormai irreversibile che sta suscitando molti malumori anche tra i tifosi più fedeli della giunta comunale Pd. In alcune strade dove storicamente il tasso di incidenti è alto e dove gli automobilisti corrono troppo pensando di essere sul circuito del Mugello è una scelta giusta e di buonsenso, ma estenderla così come è stato fatto lascia molti dubbi. Anche perché il controllo (dal 1 gennaio scattano le contravvenzioni) risulta molto difficile. Se si vuole dare una regolata efficace al traffico cercando di intervenire ovunque per coerenza bisognerebbe essere altrettanto severi anche su altri fronti. Infatti è vero che ciclisti e pedoni spesso sono distratti e se ne infischiano delle regole. Altrettanto vero è che in questo scenario gli incidenti sono più rari. Se la legge è uguale per tutti i cittadini, nel mirino dovrebbero essere messi anche i ciclisti indisciplinati che sfrecciano sotto i portici o che sbucano ovunque di sera privi di segnalazioni luminose. Idem per i conducenti dei monopattini, autentiche mine vaganti. L'altro nodo sono gli automobilisti distratti o succubi del telefono alla guida. Nel portale dedicato al nuovo provvedimento il Comune scrive: "È una città che si trasforma per diventare più silenziosa e più spaziosa, per avere strade sicure e curate, nuove aree verdi, piazze pedonali e piste ciclabili, attraversamenti tranquilli per le persone anziane e con disabilità, spazi protetti per i bambini davanti alle scuole, un traffico più fluido per tutti i mezzi. È una città che mette al centro la salute delle persone e punta ad azzerare le morti in strada". Un progetto di tutto rispetto, ma perfettamente realizzabile senza mettere tutta la città al rallentatore.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net