Civiltà contro cafonate

Contro l’estate dei “furbetti” e dei “cafoni” – al mare, in montagna, ovunque – arriva una piccola ma grande lezione di civiltà. A darla è una ristoratrice, stanca di vedere clienti scappare senza pagare il conto, a volte di pochi euro. Così, armata solo di dignità e determinazione, la donna si è trasformata in detective: ha rintracciato due turiste che avevano lasciato il locale senza saldare e, bussando alla porta del B&B dove alloggiavano, ha chiesto con fermezza i 40 euro di due pizze e quattro spritz. Li ha avuti. La vicenda ha fatto il giro d’Italia e del mondo, perché il gesto non è dettato dal denaro, ma da una questione di principio. “Ho due figlie – racconta – e con mio marito lavoriamo tutti nel ristorante. Cerchiamo di insegnare cosa significa sacrificio, educazione, rispetto”. Così Michela Malatini, 52 anni, di Civitanova Marche, è diventata la “paladina anti-cafoni”: esempio di coraggio e buonsenso, pur correndo il rischio di ritorsioni. Una donna perbene che ha trasformato un torto in una lezione di vita. Complimenti! Da non perdere l’intervista di Lucia Gentili.