Clima pazzo, è necessaria la prevenzione

Bologna, 14 luglio 2023 – Abito a Bagnarola di Budrio, in una zona marginalmente interessata dagli eventi alluvionali di maggio. Comunque tre strade su quattro intorno a casa mia erano allagate per l’esondazione dei fossi caratterizzati da erba alta e poca manutenzione. Mi viene da pensare che forse dobbiamo cambiare tutti mentalità e considerare il territorio come la nostra casa. Anche la cura del territorio potrebbe essere delegata in parte anche ai cittadini. Perché non affidare la cura dei fossi agli agricoltori confinanti, magari offrendo uno sgravio delle tasse.

Elisabetta Pascale

Risponde Beppe Boni

Per difendersi dalle pazzie del clima non ci sarebbe necessità di una nuova mentalità. Basterebbe applicare quella già teoricamente esistente, cioè il buonsenso e il rispetto delle regole. Purtroppo non sempre questi due aspetti sono all'inizio della scala delle priorità degli stessi cittadini e degli enti pubblici. La recente alluvione, ma anche gli eventi atmosferici sempre più violenti, che piaccia o no, sono la prova che il clima è cambiato. E' più malvagio e imprevedibile. L'alluvione ha causato danni a Bologna città e in provincia e ha devastato la Romagna. Il commissario per la ricostruzione, generale Francesco Figliuolo, è già all'opera (ieri l'altro era a Firenze e Ravenna). Anche in città servono opere di prevenzione (vedi l'allagamento di via Saffi) spesso rinviate e alla fine si paga il conto. Nelle campagne servono casse di espansione su fiumi e torrenti (in Romagna non ci sono), canali e fossi vanno tenuti puliti ma spesso le amministrazioni comunali chiudono un occhio (o entrambi) e danno priorità ad altre opere. Anche i proprietari dei campi hanno il dovere, secondo norme ben precise, di tenere efficienti i canali di scolo accanto alle strade, ma spesso ciò non avviene e nessuno controlla. Serve dunque una presa di responsabilità da parte di tutti, senza scontri e paletti ideologici. Abbiamo preso atto di ciò che c'è da fare e ognuno a questo punto compia il proprio dovere. Il clima non avverte quando decide di scaricare su di noi nubifragi, trombe d'aria o alluvioni. Quindi sarà meglio per tutti correre ai ripari bene e in fretta.

