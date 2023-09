Club sportivi, l’importanza dei volontari

Bologna, 21 settembre 2023 – Da bolognese vorrei segnalare che alcuni mesi fa a Borgo Panigale è venuto a mancare G. Luigi Zanni, già presidente dell'Atletico basket. E' una persona che ha fatto tanto per i giovani del quartiere proprio attraverso lo sport e anche per il sociale organizzando tanti eventi, comprese le tombole per anziani. Credo che sia stato fatto poco per ricordare questa persona che come altre è poco conosciuta anche se ha dato tutto il proprio impegno per la comunità nella quale ha vissuto.

Loris Donati

Risponde Beppe Boni

Dove c'è sport c'è educazione, crescita sana dei ragazzi, abitudine al rispetto del prossimo. Lo conferma anche la Camera dei deputati che ha appena approvato in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione. Voto all'unanimità, con 312 sì, quindi un bel segnale dalla politica che fa seguito all'approvazione in Senato. Il testo è composto di una sola norma che all'articolo 33, dove si parla di arte e scienza, aggiunge: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". A Bologna come in tante città e paesi d'Italia ci sono centinaia e centinaia di società sportive amatoriali che accanto agli adulti si dedicano ai giovani aiutandoli a crescere. Un dato: attualmente sono presenti in Emilia-Romagna 4.536 società sportive affiliate a Federazioni e Discipline associate, numero che sale a 10.639 se consideriamo anche quelle che fanno capo agli Enti di promozione sportiva. E dietro molte di queste società sportive ci sono personaggi che meriterebbero una medaglia d'oro per il loro impegno volontario, silenzioso, senza mai l'onore di finire sotto i riflettori. Riescono ad allevare intere generazioni di ragazzi che praticano sport e che attraverso di esso riescono a crescere, a imparare le regole del rispetto e della competizione. I volontari dello sport, come quelli della sanità, hanno un ruolo fondamentale nella società, ma forse poco riconosciuto. In queste poche righe vogliamo ringraziarli a nome della collettività. Come il Luigi Zanni, citato nella lettera, sono un patrimonio che non possiamo perdere e che, anzi, bisogna cercare di alimentare.

