Emergenza alluvione, come col Covid: ora bisogna fare in fretta

Con la scelta del generale a quattro stelle Francesco Figliuolo, Giorgia Meloni non indica solo un uomo (che ascolta e ha già dato prova di sé nell’emergenza Covid), una mediazione politica (dopo settimane di feroci polemiche, Figliuolo è l’unico nome in grado di stemperare il dualismo Governo di centrodestra contro l’Emilia-Romagna ‘rossa’), un senso di autonomia che diventa bipartisan (Figliuolo è un tecnico, piace a destra, ma anche al governatore Stefano Bonaccini, sentimento ricambiato). Meloni indica soprattutto un metodo, il ‘famoso’ metodo Figliuolo che abbiamo conosciuto durante i giorni della gestione della campagna vaccinale: non una militarizzazione, come alcuni temevano, ma una modalità snella, veloce ma non superficiale, con modelli solidi capaci di cambiare a seconda delle esigenze. Come nei giorni del dopo-Arcuri ai tempi dei ‘petali’ vaccinali, anche in Emilia-Romagna (e nello spicchio di Toscana e Marche coinvolte) serve un’accelerazione, un cambio di passo, una sveglia concreta per le famiglie senza casa, senza lavoro, senza speranza. Serve soprattutto una riconciliazione: fra governo centrale e amministrazioni locali, certo; fra i governatori, divenuti subcommissari con una chiara azione di ricucitura, e le strutture romane; ma soprattutto fra politica e cittadini, perché dove il fango ha raggiunto sei metri d’altezza e le strade sono state azzannate dalle frane, s’è sviluppato un senso di rabbia e frustrazione ben lontano dal "Tin bota", mantra di inizio emergenza. Le assicurazioni non pagano, i ristori latitano, le promesse sono molte e i fatti meno: non a caso, tutti sperano che Figliuolo arrivi non solo con un metodo, ma con denari sufficienti. La prima emergenza sono le abitazioni, poi ci sono le strade da sistemare prima del maltempo autunnale: l’interno dell’Emilia-Romagna non è da curare, va ridisegnato da zero. D’altronde, anche con la campagna vaccinale fu così.