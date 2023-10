Come stoppare il marketing telefonico

Bologna 12 ottobre 2023 – Volevo segnalare la seguente situazione, molto diffusa a Bologna e in Emilia Romagna. Due giorni fa ho ricevuto ben cinque telefonate di proposte commerciali da una compagnia telefonica, addirittura una alle ore 9. Nella mia abitazione dimora una persona anziana che viene costantemente disturbata da queste telefonate inutili. Se dovessero continuare sarò inevitabilmente costretto a recarmi dalle autorità competenti per tutelare la mia privacy. Sergio Mascellani

Risponde Beppe Boni

In effetti non se ne può più. Sarà che l'Emilia Romagna e con essa città come Bologna sono considerate regioni ricche o benestanti e quindi sono bersagliate più di altre da quelle vocine rompiscatole che a tutte le ore, ma in modo particolare nel momento del pranzo e della cena, propongono ogni tipo di offerta. Attenzione però. Accanto ai disturbatori professionali delle compagnie telefoniche, ma comunque non fuorilegge, spesso dietro la cornetta del telefono si nasconde la truffa. Ci sono società di servizi che avvertono vigliaccamente di un aumento della tariffa telefonica in corso (ma è falso), quindi vi consigliano di cambiare compagnia. E giù proposte apparentemente più vantaggiose.

Voi ci cascate, cambiate contratto e società e il truffatore di turno incassa la provvigione per aver agganciato un nuovo cliente. Quindi partendo da una notizia falsa, l'aumento, si perfeziona un'operazione regolare cioè il cambio di compagnia. Che fare? L'unico modo per aggirare alla base le molestie telefoniche è rivolgersi al Registro delle opposizioni. Questo strumento è gratuito e reso operativo dal Ministero dello sviluppo economico. Consente di richiedere il blocco delle telefonate dagli operatori di telemarketing.

È stato introdotto nel 2010 per i numeri fissi. Nel nuovo registro si possono iscrivere anche i numeri di cellulare. L’iscrizione è possibile online o chiamando l’apposito numero 06 42986411 o consultando il portale internet del Ministero dello sviluppo economico. I numeri indesiderati una volta registrati si possono bloccare anche direttamente in entrata. Oltre alle impostazioni del telefono, per bloccare le chiamate dei call center su Android esistono anche delle app che possiamo scaricare. Tra le più famose troviamo Calls Blacklist, TrueCaller e Should I Answer. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net