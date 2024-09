Commercio, difendiamo i negozi al dettaglio

Si parla spesso di negozi che chiudono. A forza di rendere sempre più difficile l'accesso alla città tra cantieri e divieti si agevola questo risultato negativo. Anche i commercianti devono però cambiare approccio altrimenti abbasseranno sempre di più le serrande. E non è solo colpa delle vendite on line. Forse è necessario abbassare i prezzi e cercare di tenere aperto l'esercizio il più possibile dato che la città è sempre piena di turisti. Poi le vetrine, magari renderle più accattivanti, forse con un totem di richiamo potrebbe servire. A volte capita di trovare cose interessanti all'interno ma non lo si percepisce dall'esterno.

Lorenzo Conti

Risponde Beppe Boni

I numeri a livello nazionale sono poco edificanti. Secondo le stime di Confcommercio nel periodo tra il 2012 e il 2023 sono spariti in Italia oltre 111 mila negozi al dettaglio e 24mila attività di commercio ambulante, totale 135 mila cessazioni. Sono dati preoccupanti che si riflettono anche su aree solide come l'Emilia Romagna. Segnala l’Ufficio Studi Confcommercio Emilia-Romagna: le imprese al dettaglio dal 2012 al 2023 hanno registrato un saldo passivo di 3549 unità (da 17299 a 13750), quindi un calo oltre il 20%. Vanno bene le farmacie (+106) e gli esercizi specializzati in apparecchiature informatiche (+80). Il quadro si completa con un aumento dei ristoranti (da 4195 a 4832), più forte nei centri storici con una crescita oltre il 20% (da 1644 a 2022), segno che l'Emilia Romagna, Bologna in testa, è competitiva anche nel turismo per la buona tavola. I commercianti si danno da fare, promuovono bene i loro prodotti e le loro vetrine. Serve invece un piano più ampio di vivibilità dei centri storici che preveda più parcheggi, più accessibilità nelle vicinanze, più sicurezza, meno costi degli affitti. Alcuni commercianti del portico del Pavaglione a Bologna segnalano per esempio meccanismi e cifre penalizzanti anche negli affitti di immobili comunali. Il commercio al dettaglio è una risorsa da difendere. Piccolo è ancora molto bello.

beppe.boni@ilrestodelcarlino.it

voce.lettori@ilcarlino.net