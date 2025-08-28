Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Editoriale
EditorialeConfronto senza acuti
28 ago 2025
ALESSANDRO CAPORALETTI
Editoriale
Editoriale

Confronto senza acuti

Vincitori, vinti? Il primo confronto all'americana tra l'eurodem Matteo Ricci e il governatore uscente di FdI Francesco Acquaroli non dà verdetti, piuttosto conferma i punti di forza dell'uno (oratoria e vis polemica) e dell'altro (conoscenza di temi e questioni). Arrembante ed estroverso il primo, più calmo e riflessivo il secondo. Ma gli effetti speciali non ci sono stati, più fair play che colpi bassi, più studio che affondo. E una grande carrellata dei temi (politici) che finora hanno scaldato la campagna elettorale delle Marche, Zes, Atim, economia, sanità e via così. Non una parola (di Acquaroli) sul caso Affidopoli, ma al governatore uscente va dato atto di non essere mai sceso su questo terreno, piuttosto lo hanno fatto i 'guastatori' in casa FdI e negli altri partiti della coalizione di centrodestra. L'impressione è che i due principali candidati alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre abbiano preso reciprocamente le misure l'uno sull'altro. C'è tempo, è solo il primo di una lunga serie di confronti.

