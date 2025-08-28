Confronto senza acuti

Vincitori, vinti? Il primo confronto all'americana tra l'eurodem Matteo Ricci e il governatore uscente di FdI Francesco Acquaroli non dà verdetti, piuttosto conferma i punti di forza dell'uno (oratoria e vis polemica) e dell'altro (conoscenza di temi e questioni). Arrembante ed estroverso il primo, più calmo e riflessivo il secondo. Ma gli effetti speciali non ci sono stati, più fair play che colpi bassi, più studio che affondo. E una grande carrellata dei temi (politici) che finora hanno scaldato la campagna elettorale delle Marche, Zes, Atim, economia, sanità e via così. Non una parola (di Acquaroli) sul caso Affidopoli, ma al governatore uscente va dato atto di non essere mai sceso su questo terreno, piuttosto lo hanno fatto i 'guastatori' in casa FdI e negli altri partiti della coalizione di centrodestra. L'impressione è che i due principali candidati alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre abbiano preso reciprocamente le misure l'uno sull'altro. C'è tempo, è solo il primo di una lunga serie di confronti.