Convivere col lupo è possibile

Bologna, 3 gennaio 2023 – Anch'io ho un cane e capisco il dispiacere del signore di San Benedetto Val di Sambro. Il lupo ha paura dell'uomo ma non del cane isolato che per lui è una preda come un'altra. L'aggressione al cane si può evitare quindi tenendo il cane al guinzaglio, non si può lasciarlo vagare libero nella boscaglia. Il lupo, diffuso anche nel nostro territorio, contribuisce all'equilibrio naturale predando selvatici in eccesso o malati o vecchi. Può certo capitare che trovi più facile preda in animali domestici, ma rientra nell'ordine naturale delle cose.



Sandro Magnani

Risponde Beppe Boni

Non è piacevole sapere che il proprio cane è stato sbranato da un lupo, animale ormai diffuso in tutto il territorio appenninico con presenza sporadica anche in pianura dove ci sono boschi o vegetazione fitta. Accettare la presenza del lupo è generalmente difficile. Ma se il lupo è tornato significa che la natura è sana e ha ripreso equilibrio guidando la reintroduzione di un animale selvaggio che era quasi scomparso. Certo, trovare il punto di convivenza è difficile. Il lupo è un predatore e quindi può capitare che per cibarsi aggredisca capi di bestiame (soprattutto pecore), caprioli, cervi, daini (protestano anche i cacciatori per una presunta diminuzione della selvaggina disponibile) e qualche volta anche animali domestici. Alla presenza del lupo la società attuale è poco abituata e fatica ad attrezzarsi per mettere in campo difese che possano limitare i danni. Ma è necessario farlo. Ed è possibile. Nel Parco d'Abruzzo i pastori convivono col lupo e sanno come proteggere le greggi. Per esempio con cani maremmani - abruzzesi. A San Benedetto Val di Sambro, dopo l'aggressione della cagnolina di cui sopra, la polizia locale ha organizzato un incontro pubblico proprio per parlare del ritorno del lupo nel territorio bolognese, conoscerne il comportamento e così prevenire situazioni spiacevoli. L'informazione non risolve del tutto il problema, ma aiuta attraverso consigli e accorgimenti pratici a contenere o azzerare gli effetti del comportamento dei lupi verso la zootecnia o gli animali di affezione. Poi, certo, in casi estremi si può anche pensare all'abbattimento di esemplari che si manifestano particolarmente invasivi. Ma imbracciare il fucile deve essere l'estrema ratio.



[email protected]

[email protected]