Coop: lavoro e famiglia

I tempi del lavoro devono essere conciliabili con quelli della vita. Solo così si può garantire benessere alle persone col risultato di ottenere spesso più produttività. Anche perché se si ha serenità a casa si riesce poi a lavorare con più tranquillità. E’ basandosi su questi principi che moltissime imprese stringono con i dipendenti, rappresentati dai sindacati, accordi integrativi sul welfare aziendale. L’ultimo esempio arriva da Coop Alleanza 3.0, gigante dei supermercati che impiega in Italia oltre 16mila persone.

Nel 2023, i dipendenti della cooperativa hanno usufruito di 2160 ore di assistenza gratuita agli anziani, 3200 di sostegno educativo a figli con disturbi dell’apprendimento e 2300 ore di aiuto ai compiti. Così non hanno dovuto scegliere tra lavoro e famiglia. A tutto questo si aggiungono i 16 giorni di assistenza obbligatoria per i neo papà (6 in più di quanto prevede la legge) e quasi mille ore di sostegno psicologico. Ancora. Il welfare aziendale prevede 170 euro a famiglia per la frequenza dei centri estivi, 200 borse di studio per gli studenti delle superiori, 100 per l’università. Infine, la coop rimborsa 0,30 centesimi a chilometro a chi va al lavoro in bicicletta, senza contare i 1580 rimborsi per abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici e lo smart working. E’ di 2,7 milioni di euro, invece, il risparmio ottenuto dai dipendenti grazie al 5% di sconto sulla spesa. Il pacchetto, come si legge, è robusto. Ed esempi come questo ci sono in tantissime aziende. In molti casi, fortunatamente, a questo si aggiungono integrativi economici agli stipendi previsti dai contratti di categoria. Ecco, l’errore da non commettere è di accontentarsi solo del welfare senza chiedere anche adeguamenti salariali. Necessari pure quelli per vivere con tranquillità.