Coppa, la finale nel nome di Bulgarelli

Bologna, 11 maggio 2025 – Mettiamola così dopo la partita che il Bologna ha perso col MIlan: una sconfitta, per portare accorgimenti e correzioni, a volte serve più di una vittoria. Il Bologna, nella gara di Milano, che precede il grande match di Roma mercoledì, sempre contro i rossoneri, ha mostrato luci e ombre. Di sicuro il mister Italiano saprà dove mettere le mani per guadagnare la coppa che il Bologna ha conquistato l’ultima volta nel 1974.

Tiziano Dalla Riva

Risponde Beppe Boni

Nel 1974, esattamente 51 anni fa e qualche giorno, i rossoblù portarono a casa la Coppa Italia che fra tre giorni si contenderanno con il Diavolo che li ha appena sconfitti a San Siro. Era maggio anche allora, eravamo a Roma anche allora. Il Bologna sconfisse 5-4 il Palermo ai rigori dopo che ai supplementari una prodezza di Beppone Savoldi consentì di agguantare il pareggio. La foto simbolo è quella di Giacomino Bulgarelli che alza la Coppa. Ricordi indelebili.

Veniamo a oggi. Il Bologna assaggia di nuovo il sapore della finale, stavolta col Milan, che avrà un elemento in più. La squadra diretta da Vincenzo Italiano scenderà in campo con la voglia di riscatto per la sconfitta in campionato. Comunque vada il Bologna è in finale e anche se Enzo Ferrari diceva che chi arriva secondo è il primo degli sconfitti, i rossoblù stanno facendo godere ugualmente i tifosi e una città intera. L’entusiasmo è alle stelle anche per il trend positivo che la squadra ha mandato in scena fino ad oggi.

L’iniziativa di Resto del Carlino e Ascom per le vetrine dei negozi addobbate di rosso e blu è una cartina di tornasole: un successo. Così i bolognesi trovano una pausa di sorriso nell’arrabbiatura diffusa per i cantieri che paralizzano intere aree, il tram, l’aumento dei prezzi del bus e dei parcheggi. Forza Bologna.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it