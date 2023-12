Bologna ha intitolato una piazzetta all'ex sindaco Giorgio Guazzaloca, scomparso nel 2017. Cosa c'è di strano? Nulla e tutto. Nulla, perché Guazzaloca è stato un bolognese illustre, per lunghi anni punto di riferimento dei commercianti della città e poi, appunto, sindaco. Tutto, perché Guazzaloca ruppe un tabù, relegando nel 1999 la sinistra all'opposizione. A Bologna, città rossa per eccellenza, il centrodestra non aveva mai vinto, né avrebbe vinto dopo. Durante il suo mandato fu aspramente combattuto e nel 2004 perse. Tornarono quelli che c'erano prima e che ci sono anche adesso. Tuttavia la stima per l'uomo è rimasta intatta e fa onore ai sindaci Pd Merola e Lepore – quest'ultimo esponente della sinistra del partito, quanto di più lontano ci sia dall'idea di città che aveva Guazzaloca – la decisione di rendergli omaggio. Lepore dimostra di sapere che, da sindaco in carica, non rappresenta una parte della città, ma la città intera. Il suo è un ruolo istituzionale e come tale va interpretato. E veniamo a un altro episodio della scorsa settimana, la fin troppo chiacchierata prima della Scala a Milano. Non mi riferisco tanto a Marco Vizzardelli, il loggionista antifascista di cui tutti hanno parlato, ma all'antefatto che ha visto protagonista la senatrice a vita Liliana Segre. Lei, perseguitata dai nazifascisti e deportata in campo di concentramento, avrebbe dovuto stare seduta in platea; il presidente del Senato Ignazio La Russa, ex missino, nel palco reale. Per questo, alla vigilia, il sindaco di centrosinistra Giuseppe Sala – rompendo il protocollo – aveva comunicato che si sarebbe seduto anche lui in platea, al fianco della Segre. Un' impasse imbarazzante, risolto alla fine dalla stessa senatrice che, accogliendo l'invito di La Russa, si è seduta accanto al presidente del Senato nel palco reale. Ebbene, il gesto a sinistra non è piaciuto, tanto che – pur essendo la Segre un'icona – molti l'hanno stigmatizzato: perché ha ceduto? Come avranno fatto a convincerla? “Peccato per la foto”, era il titolo di uno degli editoriali dedicati all'argomento, con riferimento allo scatto dei due, La Russa e Segre, vicini e sorridenti. Purtroppo in tanto strepito e rumor di sciabole, nessuno ha colto la lezione, che è piuttosto semplice: Liliiana Segre ha il senso delle istituzioni. Lei, senatrice a vita, non si è seduta al fianco di un ex missino ma della seconda carica dello Stato. Così come Matteo Lepore, nella sua veste istituzionale, ha reso omaggio a un suo illustre predecessore, non all'acerrimo avversario e fiero anticomunista. Le istituzioni prima delle bandiere, dei partiti e perfino delle persone. Sembra facile da capire, invece, nell'Italia delle tifoserie cieche, non lo è.