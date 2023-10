Cosa resterà del nostro centro storico

Fateci caso. In Italia quando si parla di rigenerazione urbana si finisce sempre per riferirsi ad aree periferiche o semi-periferiche. Come se il resto della città fosse già stato rigenerato o non necessitasse di alcun intervento. Ma le città sono costruzioni sociali e urbane sempre in movimento, che mutano pelle senza sosta. E spesso, negli ultimi decenni, sotto spinte che poco hanno a che fare con la dimensione locale. Guardando a Bologna dopo la parentesi della pandemia, viene dunque da chiedersi non tanto se saremo in grado di rigenerare le periferie, ma se riusciremo a dare un nuovo equilibrio, e una nuova prospettiva, al nostro centro storico.

A prima vista il centro scoppia di salute: gente ovunque, ristoranti e locali pieni, turisti e visitatori entusiasti e, cosa che non guasta, più pulizia del solito sui muri. Eppure la sostanza è un po’ diversa rispetto a questo scenario da cartolina. Intendiamoci, nulla di nuovo sotto al sole, ma i problemi di cui si è ampiamente discusso nell’ultimo decennio – gli effetti di Airbnb sul mercato abitativo, le seconde case votate al turismo mordi e fuggi, la quasi totale scomparsa dell’artigianato e dei negozi di vicinato – sono ancora tutti lì sul tavolo. Anzi, dopo essere stati congelati durante il periodo del Covid (primum vivere deinde philosophari, su questo non ci piove), sembrano essersi riproposti con una evidenza, e un’urgenza, inaspettate.

Il quadro può sembrare esagerato, ma basta dare un’occhiata ai numeri dei residenti per capire la situazione. In centro abitano all’incirca 53mila persone, ovvero poco più del 13% della popolazione complessiva del comune, che si attesta a oltre 393mila unità. A Venezia, per capirci, dove lo spopolamento della parte storica è un tema che ha smosso anche la politica nazionale, in proporzione i numeri sono leggermente migliori: in centro vive il 19% della popolazione, ovvero 49mila residenti su un totale di 254mila.

Certo le Due Torri e la Serenissima, non sono realtà paragonabili. Ma una cosa è certa, sia tra le calli sia sotto i portici: meno residenti significa meno servizi, meno attività economiche che creano benessere per molti e non per pochi, meno controllo del territorio, e, in definitiva, uno snaturamento dell’identità e del destino della parte storica della città. Piano Casa e legge anti-Airbnb sono primi passi necessari, ma serve un progetto più ambizioso, e più di lungo respiro, per rimettere la città storica al centro del villaggio. E del futuro di Bologna.