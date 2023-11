Covid, il vaccino è uno scudo valido

Bologna, 24 novembre 2023 – Ovunque si dice che il Covid ha rialzato la testa. C'è chi fa allarmismo e chi minimizza. Qui non si capisce più nulla. Non si riesce a comprendere se dobbiamo preoccuparci oppure no. Noto comunque che quasi nessuno finisce in ospedale in condizioni gravi perché il Covid di oggi assomiglia più che altro ad un brutto raffreddore. Sono indeciso se effettuare il vaccino, cosa che invece ho fatto in passato. Se oggi il Covid ha effetti lievi perché rischiare col vaccino?

Roberto Ferrarini Risponde Beppe Boni

Opinione personale, che è poi allineata a quella della comunità scientifica internazionale: il vaccino è utile nel 90% dei casi a prevenire il Covid. Meglio farlo, è uno scudo che serve per evitare danni e solo in pochi casi il virus lo aggira. E' vero che oggi gli effetti sono in generale molto più lievi rispetto ai tempi cupi della pandemia e sono simili a quelli di un'influenza o di un forte raffreddore. Ma non è così per tutti, perché c'è ancora chi finisce in ospedale (soprattutto le persone anziane) con sintomi molto pericolosi in caso di evoluzione. Comunque se conosci il Covid lo eviti. "Vediamo in ospedale persone di 80-90 anni che non hanno fatto la dose richiamo nel 2023 e se gli si dici di farla cadono dalle nuvole. Più che parlare di varianti, dobbiamo dire alle persone che il Covid è pericoloso per gli anziani e i fragili", dice Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. I contagi secondo l'Azienda Usl di Bologna, ma in linea anche con l'Emilia Romagna e le altre regioni, sono in costante aumento così come in tutta Europa. E non dimentichiamo che il freddo è il miglior alleato del Covid. I vaccini sono disponibili, meglio farli. A Bologna sono state distribuite 64mila dosi e ad oggi ne sono state somministrate 36mila, quasi tutte fatte da medici di famiglia e farmacie. Trapiantati e immunodepressi devono invece prenotarsi attraverso i Cup degli ospedali. Purtroppo ci sono anche gli agnostici. Molte persone non sanno ancora che è possibile effettuare il richiamo. I medici di famiglia possono dare una mano a sensibilizzare le persone e ad allargare il marketing vaccinale. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net