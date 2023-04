Dal calcio al baseball, Bologna gioca

Bologna, 8 aprile 2023 – Vigilia di Pasqua densa di avvenimenti per le Due Torri. Divisa tra calcio, basket e, perché no, pure pallavolo e baseball. La prima squadra a scendere in campo sarà proprio il Bologna di Thiago Motta reduce dalla rotonda vittoria sull’Udinese. Il 3-0 di domenica scorsa ha portato il sereno in casa rossoblù. E anche senza centravanti di ruolo il Bologna ha trovato un’identita e un modulo funzionale. Solo che alle 16,30, a Bergamo, ci sarà un’Atalanta abituata a stare nei quartieri alti. Atalanta che l’Europa l’ha vissuta davvero e pure da protagonista. Con Gasperini in panchina, certo, ma anche con Giovanni Sartori come ’progettista’ o, se preferite, da architetto. Sartori oggi è a Casteldebole e forse non è un caso che, almeno relativamente alle gare del dopo mondiale, Bologna e Atalanta possano contare sullo stesso ruolino di marcia. E che dire, del basket? Alle 20, alla Segafredo Arena, ecco la Virtus che ritrova capitan Belinelli. Tira un sospiro di sollievo per Nico Mannion (solo una contusione a Valencia) e sfida Napoli. Battere i campani significherebbe avere il +6 su Milano. Alemeno per 24 ore, perché l’Olimpia giocherà poi il giorno di Pasqua. Alle 20,45, invece, trasferta a Piacenza per la Fortitudo. Dopo la sconfitta al supplementare con Torino non sono mancate le polemiche. A Piacenza ci sono coach Stefano Salieri (originario di Castel San Pietro) e Gherardo Sabatini, due che hanno vissuto la realtà Fortitudo in momenti diversi. Sarà un bel confronto. E il volley? Più di 1.500 biglietti staccati per il PalaDozza. Alle 17 la finale di Coppa Italia donne tra la Vtb Bologna di coach Zappaterra (che sta dominando il campionato) e Costa Volpino. C’è voglia di volley all’ombra delle Due Torri.

Chi preferisce il baseball, infine, può giocare d’anticipo. Alle 14,30 doppio test per l’UnipolSai. Dall’altra parte del campo ci sarà Rovigo. Ingresso gratuito. Il modo migliore per un iniziare un lungo pomeriggio di sport. Buona Pasqua... sportiva.