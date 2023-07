Dal governo 30 milioni per l'Appennino

Bologna, 25 luglio 2023 – La Romagna piange per le devastazioni dovute all'alluvione e alle più recenti trombe d'aria, ma l'Appennino bolognese ed emiliano certo non ride. A parte i danni causati dal maltempo di maggio che ha disseminato di frane e smottamenti decine di località, ci sono problemi che datano molto prima. La scarsità di neve delle ultime stagioni ha messo in ginocchio albergatori, impianti di risalita, scuole di sci, la burocrazia e la mancanza di attenzione della politica si aggiungono ad uno scenario svantaggiato. Facciamo qualcosa, non lasciamo morire la montagna.

Filippo Sacchetti

Risponde Beppe Boni Servirebbe un grande piano strutturale per rilanciare la montagna, una visione strategica che prenda in considerazione l'Appennino emiliano romagnolo nel suo complesso. Nulla di tutto ciò si è fatto, purtroppo, fra miopia della politica che ha sempre (o quasi) considerato la montagna come Cenerentola del territorio e i campanilismi delle località che si fanno la guerra anziché collaborare. Ci sono comuni turistici che non hanno nemmeno saputo approfittare del Pnrr spuntando solo briciole mentre altri più piccoli hanno ottenuto milioni. Disegnato questo poco edificante scenario, una buona notizia arriva dal governo di Giorgia Meloni. La ministra del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni destinati ad investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica. Già il governo era intervenuto l'anno scorso quando la scarsità di neve si era trasformata in emergenza. Il decreto arriva in estate per dare la possibilità ad operatori e amministratori di organizzare per tempo la stagione invernale. I destinatari delle risorse, sempre che ne abbiano diritto, sono: esercenti degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dell'area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. Bene, ma la politica non si dimentichi della viabilità e dei parcheggi che in certe aree turistiche di montagna sono rimasti all'età della pietra.

