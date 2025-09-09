Dalla Perla a Yoox

Nel 2007 la famiglia Masotti vende a un fondo americano (JH Partners) la Perla, colosso dell'abbigliamento intimo con quartier generale sotto le Due Torri: un migliaio i dipendenti e un fatturato superiore ai 180 milioni di euro. Un marchio conosciuto in tutto il mondo. Ora, a distanza di 17 anni, della Perla resta una profonda crisi, con la produzione ferma e un nuovo proprietario - per fortuna - che dovrebbe rilanciare l'attività ma con poche decine di occupati.

Nel 2018 da Yoox, colosso delle vendite online di abbigliamento di lusso, esce definitivamente il suo fondatore, Federico Marchetti, e l'azienda basata a Bologna passa al 100% a Richemont: è un gioiello del web, nato dal nulla. Ora, nel 2025, a 7 anni di distanza, la nuova proprietà (la tedesca Mytheresa) ha dichiarato 211 dipendenti in esubero sui 1.091 in tutta Italia. I lavoratori a rischio sono concentrati a Bologna e a Milano.

La storia è la stessa: imprenditori italiani che dal nulla hanno creato aziende di successo e che passano la mano - per motivi personali e non contestabili - a colossi del settore, confidando in un'ulteriore crescita e in un futuro tranquillo per i lavoratori. Copione visto in tantissime altre situazioni in Italia. Ma purtroppo è l'inizio del declino. Perché quando la testa finisce lontano dall'Italia è solo questione di tempo: prima o poi le radici col territorio di nascita saranno tagliate.

È successo per la Perla, perché gli americani - e le proprietà successive - non hanno più curato un prodotto unico nel mondo, ma hanno pensato a far quadrare i conti di un sistema più ampio colpendo al cuore Bologna, dove era concentrata la creatività e la manualità unica delle sarte emiliane. Pian piano si è persa l'unicità che garantiva alla Perla un indiscusso valore e via via tutto è andato perso. Certo, il mercato non ha aiutato e la concorrenza è aumentata, però anche a Yoox ora i tedeschi stanno pensando di accentrare altrove (lontano da Milano e Bologna) alcune funzioni di organizzazione delle vendite e di programmazione digitale, decisione che inevitabilmente porta dei tagli ai 'confini dell'impero'. Ora si apriranno tavoli di crisi gestiti dalle istituzioni, si spera in una tutela dei dipendenti, ma quando ci si trova davanti non a un imprenditore che vive il territorio, ma a un anonimo manager di una multinazionale le possibilità di invertire la rotta sono sempre poche; a comandare sono purtroppo i soldi e logiche aziendaliste.

È questo - e la Perla e Yoox ne sono un esempio - che è successo in molte eccellenze del made in Italy, come ad esempio nel distretto degli elettrodomestici delle Marche. Un declino che si potrebbe invertire solo se finalmente altri giovani italiani provassero a fare impresa dove sono nati. Difficile viste le condizioni economiche attuali, ma sperare non costa nulla.