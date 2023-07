Danni alluvione, chiarire subito se l'elenco è giusto

Bologna, 2 luglio 2023 – Nell'elenco dei danni causati dall'alluvione comunicato dalla Regione Emilia Romagna alla Protezione Civile per 1,9 miliardi ci sono anche scuole, ospedali, edifici pubblici, nidi, musei, biblioteche, negozi, distaccamenti di intonaco, riconducibili agli eventi alluvionali di metà maggio. Tutto ciò è preoccupante e lascia intendere con quale spirito la Regione intenda collaborare alla ricostruzione. Per fortuna che il Governo ha nominato Commissario il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

Non è ben chiaro cosa sia successo in questa vicenda da ‘todos caballeros’. Una puerile furbata subito scoperta? Una scivolata dovuta a imperizia? Un errore banale quanto sconsiderato? Tutto da chiarire, ma la Regione, dovrà pur fornire una spiegazione (o smentire) al fatto che nell'elenco dei danni dovuti all'alluvione comunicati alla direzione centrale della Protezione civile siano finiti anche elementi che nulla c'entrano con l'acqua canaglia di maggio. Se questa vicenda è vera si tratta di una figura non bella proprio mentre la stessa Regione Emilia Romagna ha accolto con freddezza la nomina del generale Francesco Figliuolo, già gran capo dell'emergenza Covid, come commissario per la ricostruzione post alluvione. La segnalazione del dossier impreciso arriva dal senatore di Fdi Marco Lisei. Il presidente di Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani, avverte: "Speriamo ci sia una seconda verifica da parte del governo e ciò che non c'entra con l'elenco deve uscire". Difficile dargli torto se le cose stanno così. Intanto sindaci come Matteo Lepore di Bologna e Michele De Pascale di Ravenna difendono la correttezza dell'elenco. Domani in ogni caso arriva il generale e metterà tutti in riga. A questo punto è importante chiarire bene e subito se i contenuti del documento nel mirino sono giusti oppure no. Chi ha subito danni dall'alluvione, da Bologna verso la Romagna, ha necessità di tempi rapidi e fondi per ricostruire senza inutili colonne sonore di polemiche. Chi ne ha titolo si metta al lavoro, tutto deve essere trasparente. Poi mani basse e pedalare. [email protected] [email protected]