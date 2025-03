Danni a scuola, chi rompe paga il conto

Bologna, 25 marzo 2025 – Un centinaio di studenti ha occupato il Liceo Minghetti per una non ben definita protesta e quindi non hanno preso parte alle lezioni costringendo poi anche altri a saltare l'istruzione. Vi sembra giusto? Penso proprio di no considerando il fatto che la scuola ha anche subito danni. E non si sa chi pagherà. Bisognerebbe vietare ogni tipo di occupazione scolastica, così il problema sarebbe risolto.

Giordano Cremonini

Risponde Beppe Boni

Le occupazioni degli istituti da parte degli studenti in certe occasioni di protesta sono parte di un rito non scritto ma codificato che si ripete da decenni. So' ragazzi, si sa. Fa parte del gioco ed entro certi limiti le dirigenze scolastiche lasciano fare. Comprensibile. Però quando si esagera allora serve una reazione severa. Al Liceo Minghetti gli sconsiderati che credono essere difensori della civiltà e della democrazia, ma si comportano al contrario, hanno spaccato la serratura della presidenza, rotto porte e vetrate, bloccato un cancello e altre amenità del genere. Che senso ha? Nessuno, è violenza pura e gratuita. Tutto ciò non ha che fare con la protesta ma si tratta di imbecillità. Che va punita senza attenuanti. In una lettera 57 insegnanti su 98 mettono nero su bianco il loro disappunto bollando gli studenti violenti come "incapaci di contribuire al dialogo". Bene, meglio che niente. Ma non è sufficiente. Qui bisogna agire di conseguenza, altrimenti passa un messaggio di impunità e la prossima volta siamo daccapo. Questi finti difensori della democrazia vanno denunciati per i danni arrecati e gli va presentato il conto sia sul piano della disciplina scolastica sia sul piano giudiziario. Chi rompe paga e i cocci non sono suoi.

