Da Dante ai bagnini. Quante storie d’amore profumano di resina e piada

Per ogni romagnolo esiste una storia ambientata in pineta. Rifugio e ristoro per grigliate e fughe amorose, per parcheggi e per nascondimenti di varia natura, la pineta di Romagna oggi così colpita è, per cosi dire, la sorella della spiaggia e la cugina del mare. Sia chi scànchera in bicicletta o in moto per le vie di Milano Marittima e di Cervia a causa delle potenti radici che incurvano l’asfalto, sia chi ne ammira il cielo tra rami dolcemente addormentandosi, ama questi pini. A Milano Marittima, la località elegante nata 120 anni fa circa dai soldi dei milanesi e dal lavoro dei romagnoli – come le mie prozie Maria e Amelia, personaggi mitologici, o di mio zio Mario, re dei bagnini – i pini sono il vero motivo caratteristico del paesaggio. Così a Cervia, a Cesenatico, insieme con saline e portocanale, e su e giù per tutto lo spiaggione di Romagna fin quasi nelle Marche e su nel Ferrarese. Le pinete (sull’Adriatico come sul Tirreno) pare che siano state piantate dagli antichi romani, insomma pare che siano lì da millenni, sia per cavarne legno per navi e costruzioni sia per alzare i venti meno salubri che venivano dal mare e così evitare il formarsi di paludi. Di fatto, grazie anche al lavoro e alla cura di grandi abbazie come San Vitale, Santa Maria in Porto, Sant’Apollinare in Classe e San Giovanni Evangelista, questa pineta di Romagna cresce e diventa secondo le fonti la più gran foresta italiana. E così Dante che pare ci sia morto o comunque ammalato, la ritrasse con grande emozione e ammirazione alle soglie del Paradiso terrestre in cima al Purgatorio. Quasi un paradiso, dunque...

Lungo i suoi sentieri fuggirono Garibaldi e Anita (lei ci rimase secca) e chissà quanti altri inseguiti. Pure questa pineta viene chiamata spesso “natura” da chi ci corre o ci passeggia dentro o ci fa escursioni. Ma ovviamente la pineta non è “natura” bensì è un bene del paesaggio che, come in questo caso esemplare, è frutto di una trattativa spesso dura e avvincente tra uomo e natura. Non è un caso, come ci informa Serena Zacchini, che tale bene del nostro paesaggio romagnolo e universale sia stato all’origine di quell’intervento legislativo che all’inizio del Novecento stabilì la prima forma di tutela di un bene paesaggistico. Rischiava infatti la pineta per incuria e cupidigia di andare in malora e “la prima legge italiana a tutela del paesaggio, agli inizi del Novecento – scrive Zecchini – nasce proprio dal tentativo di salvaguardare la nostra pineta. L’artefice è il ravennate Luigi Rava, giurista e politico, che ricopre diversi incarichi di rilievo, fra il 1891 e il 1921: deputato, sottosegretario, ministro, senatore e perfino sindaco di Roma”. A lui si affianca l’allarme dato da altre voci come quella dello studioso, anch’egli ravennate, Corrado Ricci.

E ora i turbini hanno ferito la pineta citata da Giovanni Pascoli e da Renato Serra e da altri di noi poeti. Ora si devono tagliare tronchi e rami. E far della morte vita ancora, come diceva Pascoli di Dante. È stata ferita ma non vinta. Certo dispiace per i disastri che i pini cadendo han causato su edifici e auto. Ma non li incolperemo d’esser caduti nella bufera bastarda. E mentre sull’altro mare lasciamo dunque che D’Annunzio si goda una pioggerellina e una estenuata amante, noi invece ora cantiamo nuovamente della nostra pineta la bellezza forte e misteriosa. E prepariamo nuove grigliate e amori non estenuati, pieni di bellissimo vento e profumo di resine e volo di angeli e di piadine, quasi in paradiso.