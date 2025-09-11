Decalogo per le aree interne

Un ‘decalogo’ per il futuro delle aree interne, per orientare le politiche di chi guiderà le Marche nei prossimi cinque anni. Lo propone l’Uncem (Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli enti montani) ai candidati alla presidenza della Regione Marche, partendo da una “richiesta forte”, ovvero l’istituzione di un assessore alla montagna e alle foreste, “una figura politica di riferimento capace di coordinare strategie e investimenti, in dialogo costante con sindaci, comunità e imprese”. Quanto alle priorità, i punti dettati dall’Uncem sono esattamente dieci. C’è “il superamento del digital divide con la banda ultralarga e il 5G ovunque”, c’è la riforma degli enti locali che deve portare a Unioni di Comuni stabili e solide, ci sono “vere politiche di perequazione territoriale: sgravi fiscali, incentivi alla residenzialità e sostegno a chi sceglie di vivere o di fare impresa in montagna”. E ancora: per l’Uncem, bisogna “mettere al centro agricoltura e foreste, con filiere produttive forti, posti di lavoro e una gestione attiva dei boschi che diventi leva di sviluppo”, ma servono anche norme e risorse per la difesa del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico. L’obiettivo è di “trasformare le Marche in una sola, grande Green Community, puntando sulle energie rinnovabili e sulla transizione ecologica come occasione di lavoro e innovazione”. Inoltre, ecco la richiesta di “investire in un turismo di comunità, legato a paesi vivi, autentici e capaci di offrire esperienze rispettose dell’ambiente e delle persone”; di “salvaguardare scuola e cultura, con una rete scolastica capillare, attenzione ai giovani e valorizzazione delle lingue e tradizioni locali”. Poi il capitolo della sanità, che “non deve abbandonare i piccoli centri: più medici e pediatri, telemedicina, un’ambulanza in ogni Comune e strutture diffuse per la terza età”. Infine, l’invito a “puntare sulla riqualificazione edilizia, la rigenerazione dei borghi e soluzioni innovative come co-housing e spazi per il lavoro a distanza”. Per l’Uncem, “le Marche possono diventare un modello nazionale di coesione tra città e valli”.