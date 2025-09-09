Degrado e bivacchi in centro

Bologna, 9 settembre 2025 – Ho fatto un giro in centro e ho trovato grande degrado. Ho passeggiato in via Marconi con mio figlio, non vedente: ci siamo dovuti destreggiare tra defecazioni, umane e non, dovunque, vicino ad ogni colonna, un odore da voltastomaco, pipì fatte in mezzo ai portici. Passando dalla Montagnola, ci siamo imbattuti in una rete del cancello riempito di roba stesa, sporca e puzzolente. Stiamo perdendo la nostra città e la dignità.

Elena Rossi

Risponde Beppe Boni

Ci sono situazioni a Bologna che costituiscono una pessima immagine per i turisti. Bologna dovrebbe essere tirata a lucido, splendente, pulita. E invece ci sono situazioni come quelle descritte dai lettori che sono la realtà, proprio perchè segnalate da chi vive la città e non da avversari politici della giunta. Ovvio che non bisogna fare di ogni erba un fascio e complessivamente non si può dire che Bologna sia una città invivibile. Ma, a parte l’ordine pubblico in quartiere come la Bolognina, se ci sono sacche di degrado e di mancanza di pulizia serve qualcuno che apra gli occhi e intervenga. Ok siamo al top per la raccolta differenziata ma il tema-pulizia non è tutto qui. Camminando per esempio giorni fa lungo i portici di via Indipendenza, abbiamo contato almeno quattro bivacchi di giovanotti che scelgono di dormire e vivere per strada con cani al seguito e corredo di lattine di birra vuote gettate a terra insieme ad altri rifiuti. Un pessimo spettacolo per in residenti e per i turisti. Gente tra i 40 e i 50 anni, forse tossodipendenti. Possibile che l’ente comunale non possa intervenire per spiegare loro che non è il posto adatto per vivere? O per assisterli in altro modo se necessario? Meglio dedicarsi a queste situazioni che distribuire nelle piazze gli inutili alberelli in vaso. mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it