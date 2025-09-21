Degrado, ora serve uno sforzo in più

Segnalo ancora una volta il degrado in cui versa Bologna. Frequentemente in via Alessandrini, come in piazza VIII agosto, ci sono bivacchi di gente che dorme sotto al portico su materassi oppure su pannelli imbottiti rubati al cantiere e con un odore nauseabondo. Chi ci tutela da tutto ciò? Vorrei dire al sindaco che, invece di spendere soldi per la distribuzione di pipe per il crack, è meglio spenderli in pulizia.

Paola Rovinetti

Risponde Beppe Boni

C’è qualcosa che non quadra a Bologna , città che vuole essere europea, all’avanguardia nei trasporti (tram) e nel turismo. Effettivamente le scene di degrado che si notano in alcune zone del centro sono mortificanti. Nei giorni scorsi altri lettori hanno segnalato sporcizia e abbandono ai giardini Margherita nella zona giochi di Porta Castiglione con bottiglie abbandonate a terra, piatti, bicchieri, rifiuti di ogni genere. Possibile che non si riesca a rimediare e prevenire a queste situazioni? Forse manca la volontà. Se ci sono persone, spesso anche giovani, che scambiano i portici per un dormitorio con cani al seguito non dovrebbe essere difficile farle sgomberare e offrire loro soluzioni di assistenza decenti che a Bologna non mancano. Se però si fa finta di nulla ovvio che la situazione peggiora. Un pessimo spettacolo per i cittadini e per le migliaia di turisti che ogni giorno percorrono il centro storico e che notano i due volti della città. Il Comune è molto impegnato a chiedere al governo di risolvere il nodo sicurezza a Bologna, mentre il problema è più locale che altro, e interviene in modo scarso e insufficiente per risolvere banali situazioni di degrado. Basta un pizzico di coerenza.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it