Dehors, l’esterno che piace

Bologna, 10 febbraio 2023 – Da mesi e mesi gli esercenti di Bologna premevano per ottenere la proroga dei dehors dinanzi ai locali e ora ci sono riusciti grazie al governo. Bisogna però pensare anche ai cittadini che hanno visto ridurre lo spazio a loro disposizione: meno parcheggi, tavolini sotto i portici, tavoli sulla strada con coperture improvvisate. Siamo proprio sicuri che si tratti di una buona scelta? Posso capire che questa agevolazione sia stata concessa durante e subito dopo il periodo del Covid, ma oggi forse è superflua.

Nicola Rossi



Risponde Beppe Boni

Il governo ha concesso un assist agli esercenti di Bologna attraverso un emendamento del decreto Milleproroghe che fino a fine anno prevede il prolungamento dell'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per i dehors. Ricordiamo per completezza cosa sono i dehors. Si tratta di un insieme di elementi mobili (quindi non fissato a terra, altrimenti servirebbe il permesso per costruire) che servono a delimitare lo spazio esterno dinanzi al locale censito come suolo pubblico e ad attrezzarlo per renderlo confortevole nel suo utilizzo in qualunque stagione. Rientrano in questa categoria anche i tavolini e le sedie esterne ai locali. Il via libera a dehors e tavolini era stato concesso per avere più spazi all'aperto durante il periodo più difficoltoso della pandemia e prorogato una prima volta per consentire agli esercizi commerciali di recuperare le risorse economiche andate perdute quando il paese era in lockdown totale e poi parziale. Dal punto di vista del danno economico lasciare ancora un po' di briglia sciolta ai locali è una scelta di buonsenso. Poi va detto che la città con tanti tavolini occupati anche nei mesi invernali è più vivace ed è apprezzata dai turisti. Trastevere (Roma) docet.

Confesercenti e Confcommercio ovviamente difendono la causa di bar e ristoranti e applaudono alla proroga. Ma elaborano anche un ragionamento di buonsenso. Affermano che il dehors selvaggio per sempre è sbagliato, ma che questo fenomeno si può mantenere guidandolo e razionalizzandolo insieme alla pubblica amministrazione. Il Comune di Bologna, che certo non ama il governo in carica, intanto indignato tace e prende atto della decisione. Dopo un po' meglio mettere da parte l'indignazione e sedersi a un tavolo (non dehor) con le associazioni e trovare una soluzione accettabile come in tante città d'Europa.

