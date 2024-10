Delinquenza, alla ricerca di una ricetta valida

Negli ultimi anni, alcune zone della città hanno visto un incremento significativo della delinquenza. Questo fenomeno è spesso legato a fattori socio-economici come la disoccupazione e la mancanza di opportunità. Le autorità locali stanno cercando di affrontare il problema attraverso iniziative di prevenzione e programmi di inclusione sociale. Tuttavia, è essenziale che la comunità collabori per creare un ambiente più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini.

Raffaele Amendola

Risponde Beppe Boni

Sul piano della criminalità Bologna registra un disagio che riguarda soprattutto lo spaccio di stupefacenti, i furti e le aggressioni a scopo di rapina e a sfondo sessuale. E' un fenomeno che, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, riguarda molte città italiane. Nella classifica delle aree urbane più a rischio Le Due torri non sono sul podio ma subito dietro le prime. Secondo l'analisi del mese scorso pubblicata da Il Sole 24 Ore su dati forniti dal Ministero dell'Interno, Milano e Roma registrano i numeri peggiori per denunce e reati. Terza è Firenze, a seguire Rimini e Torino. In sesta posizione si trova Bologna, che conta 56409 denunce nel corso dell’intero anno 2023. Numeri pessimi? In parte fisiologici per una città come Bologna che ha dimensioni europee. Ciò non significa che bisogna rassegnarsi. Sono scettico sul fatto che siano la disoccupazione, che a livello nazionale è in forte calo (molte aziende non trovano personale), e la mancanza di opportunità le cause principali della delinquenza da strada. Sono fattori che incidono, ma ha un certo peso anche l'immigrazione clandestina. La maggioranza degli ospiti delle carceri è composta da stranieri. L'inclusione è importante, eppure da sola non risolve il problema. Le forze dell'ordine fanno il loro dovere ma servono anche azioni di supporto da parte dell'amministrazione comunale. Con più convinzione rispetto ad oggi.

