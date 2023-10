Difendiamo Marzabotto

La polemica sul taglio dei fondi al sacrario del comune di Marzabotto non va sottovalutata. Al di là dei motivi del ritardo della domanda di contributo da parte del Comune di Bologna, teatro durante la Seconda guerra mondiale di un terribile eccidio, non bisogna mettere in secondo piano che quel ricordo è qualcosa che va coltivato e difeso per evitare che nel futuro accadano ancora cose così disumane. Il Governo ha bacchettato il Comune, considera tutto una bufala, ma sarebbe stato meglio dire: 'Va bene avete sbagliato ma i contributi ve li daremo tutti'. Questo sarebbe servito per evitare polemiche o per non gettare ombre sull'operato del governo che innegabilmente è di centrodestra. Usare tutto questo sotto il profilo politico, sia da destra che da sinistra, fa passare in secondo piano quanto sia importante ricordare chi è morto per mano dei nazisti e dei fascisti. Quindi meglio lasciar perdere, sostenere ancora Marzabotto e andare avanti. Per il bene di un Paese profondamente antifascista come il nostro. L'eccidio provocò nel 1944 almeno 770 vittime di cui 217 bambini. La polemica è nata in seguito al taglio consistente dei due terzi da parte del ministero della Difesa del finanziamento destinato al mantenimento e alla cura del Sacrario in ricordo di chi perse la vita per Liberare il Paese da nazismo e fascismo.