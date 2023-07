Difesa idrica, l'appello dei geologi

Bologna, 22 luglio 2023 – Siamo già a metà dell'estate e il clima ci sta dimostrando che non concede tregua. L'alluvione di maggio che ha devastato pianura e appennino potrebbe esibirsi in un replay nella stagione delle piogge autunnali. Abbiamo fiducia nell'opera di ricostruzione affidata al generale Francesco Figliuolo, ma spero personalmente che si tenga anche conto di difese idriche che sono ormai necessarie per difendersi da eventi naturali sempre più devastanti. Giorgio Ragazzi Risponde Beppe Boni

La gestione del territorio è una priorità che dobbiamo tenere presente senza più ritardi o sottovalutazioni. L'Emilia Romagna è fragile a partire dal capoluogo, Bologna, per finire in Romagna e sull'Appennino devastato da frane e smottamenti. Dunque, non basta riparare i danni, ora è necessario allestire opere di difesa idraulica dove non ci sono e migliorare quelle esistenti. Ecco il parere dei geologi dell'Emilia Romagna attraverso il loro presidente Paride Antolini: " L'enorme quantità di pioggia di maggio, superiore anche a quella del 1939, non ci esime dal lanciare l'ennesimo appello (forse inutile) per una maggiore attenzione nella gestione del nostro territorio e di adeguarci agli standard futuri del clima. Se continuiamo a invocare quali principali problemi la pulizia dei fiumi e l'eliminazione di nutrie, volpi, tassi, istrici e l'innalzamento degli argini non abbiamo capito nulla. Il vero tema è dare spazio all'acqua, dare spazio ai fiumi e imparare a convivere con un sistema molto complesso, solo così possiamo interagire con il territorio". Contemporaneamente bisogna rimediare agli errori del passato e costruire casse di espansione dove non ci sono e concedere spazio ai cosiddetti terrazzi alluvionali di pianura che devono essere lasciati a destinazione agricola e non urbanistica. Comunque molto si sta facendo come nella Bassa bolognese dove per ricostruire in sicurezza l'argine dell'Idice a Ponte della Motta, fra Budrio e Molinella, sono già stati spesi 32 milioni e dieci imprese sono al lavoro. E non dimentichiamoci della montagna dove la manutenzione del territorio in molte aree non esiste.