Difese solide contro i clan di mafia

Bologna, 14 febbraio 2023 – Ho letto in tempi recenti che in Emilia Romagna e pure a Bologna sono stati operati ingenti sequestri di beni a persone considerate appartenenti a clan mafiosi. Spero che anche grazie ai maxi processi (Aemilia e altri) le cosche mafiose in Emilia Romagna siano state sconfitte. Questa parte d'Italia è sana e non deve farsi contaminare dalla malavita organizzata, anche se comprendo che dove c'è ricchezza la mafia tenta di infiltrarsi e di mettersi in affari.

Edoardo Tassinari



Risponde Beppe Boni

Sgomberiamo subito il campo di ragionamento da equivoci. Le mafie nelle regioni ricche del Nord Italia (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna) ci sono, fanno affari sporchi e puliti, hanno subito rovesci e inchieste ma non sono sparite. Non mollano l'osso. Non c'è il radicamento che esiste in certe città del Sud, ma purtroppo anche nel Nord Italia, Emilia Romagna compresa, le cosche hanno i loro avamposti dove si lavora più con i conti correnti che con le armi. Qui, come ha illustrato molto bene l'inchiesta sulla 'ndrangheta con base a Reggio Emilia, i clan in prevalenza calabresi sono presenti sul crinale degli affari sporchi e puliti. Attraverso aziende sane reinvestono i ricavi di droga ed estorsioni e cercano di infiltrarsi nel tessuto economico con la corruzione sfiorando la politica. L'attenzione è comunque molto alta da parte delle forze dell'ordine perché l'ombra mafiosa c'è. Lo ha ribadito recentemente in più di un'occasione anche il procuratore generale reggente di Bologna, Lucia Musti. Inoltre lo prova il fatto che proprio ieri, in contemporanea con l'inaugurazione delle sedi Dia di Catanzaro e Brescia, anche a Bologna si è svolta una cerimonia per l'elevazione della sede da sezione a Centro operativo della Direzione investigativa antimafia. Evidentemente lo esige il territorio. Significa che per gli inquirenti il lavoro non manca. Quest'area d'Italia è un obiettivo sempre nel mirino dei clan e quindi serve una struttura ancora più solida sul piano della legittima difesa. Ancora il procuratore Musti: "Avevamo bisogno come territorio di questo riconoscimento. L'Emilia-Romagna come ho detto più volte è un territorio di mafia, al pari di altri distretti". Più chiaro di così.

[email protected]

[email protected]