Dino Sarti, l'uomo che cantava Bologna campione

Bologna, 17 febbraio 2024 – Scrivo anche a nome di altri bolognesi come me .... di una certa età`: Tutti noi abbiamo dei bellissimi ricordi legati al cantautore bolognese Dino Sarti e siamo molto dispiaciuti di notare che gli amministratori di Bologna in tutti questi anni non hanno mai pensato di "omaggiare" questo artista intitolandogli una via, una piazza, un giardino o altro come invece e` stato fatto per ricordare qualche altro personaggio illustre della città . Speriamo vivamente che l'attuale giunta, molto attenta ad arte e cultura, possa provvedere..

Paola Camprini

Risponde Beppe Boni

"Piazza Maggiore, 14 agosto neanche a pagarlo c'era più posto....". Alzi la mano chi essendo in età matura non ricorda questa canzone cult di Dino Sarti, il cantore di Bologna, l'uomo che nei suoi brani musicali sapeva intrecciare frasi in dialetto e in italiano facendone uscire quadretti di bolognesità unici e inimitabili. Dino Sarti è stato tante cose, un artista che attraverso la musica e le parole dipingeva quadri a colori della sua città, ma sapeva fare tutto. Cantante, cabarettista, chansonnier e showman, artista di night-club e cabaret, autore di canzoni, nella sua vita di artista sempre vissuta sotto casa ha raccolto applausi ovunque. Quando veniva al Carlino per un' intervista si aggirava fra le scrivanie, tutti lo salutavano con un cenno e lui ricambiava con un sorriso compiaciuto dietro gli occhialoni da miope. Bologna non lo ha dimenticato, lo celebrano compagnie teatrali, cantautori, associazioni. Gli hanno intitolato un giardino al quartiere Savena, ma forse si merita anche una via o una piazzetta. In fondo è stato uno dei protagonisti della bolognesità più pura, sempre cantata con un'ironia che a volte sembrava suggerita sottovoce da qualche umarell. Non osiamo pensare che ritornello avrebbe scritto oggi sulla città dell'operazione - lumaca ai 30 km all'ora. Su di lui è stato messo in scena anche uno spettacolo dal titolo Nigh and Dino e perfino realizzato un premio di poesia. Dino Sarti nacque nel 1936 e fra due anni saranno 90 anni dalla nascita. Sarà una bella occasione per celebrarlo e forse davvero intitolargli un'angolo della sua Bologna. Quando se ne andò nel 2007 all 'ospedale di Bentivoglio dopo una lunga malattia fu il Comune di Bologna stesso a provvedere ai costi della cerimonia funebre perché Dino da tempo viveva con pochi soldi in tasca e quasi dimenticato da tutti. Non se lo meritava. Cantò Bologna campione, che divenne l'inno ufficioso dei rossoblù ( Arbitro, arbitro, ma è rigore, no? / E al segnalinee, cs’al stèl a fèr?...»). Non lo sapeva, ma nella galleria dei campioni c'era anche lui, Dino Sarti.

