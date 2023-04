Diserbanti senza regole, occhio alle multe

Bolgogna, 23 aprile 2023 – Vorrei denunciare il diserbo selvaggio che impunemente molti stanno praticando sotto gli occhi (chiusi) di Ausl competenti in materia (vedi regolamento PAN) carabinieri forestali e vigili. Sono vietati lungo fossi dove trova rifugio la fauna minore(rane, rospi, bisce varie,) lungo scarpate dove l'erba ha la funzione di protezione dall'erosione dell'acqua, lungo stradelli e marciapiedi. Lo dicono anche i regolamenti comunali. Succede in tutta l'Emilia Romagna e ci sono esempi clamorosi. Nel comune di Gatteo mare, ma anche nelle zone di Rimini, Forli - Cesena e Ravenna ci sono aree praticamente devastate da questo uso improprio dei diserbanti. E' una pratica che lascia tracce evidenti nell'ambiente.

Andrea Vandi

Risponde Beppe Boni

E' vero, ci sono molti privati cittadini che senza osservare alcuna norma tendono sbrigativamente ad usare diserbanti ed erbicidi per evitare la fatica di tagliare l'erba sugli argini dei fossi o nei dintorni della propria abitazione condomini compresi. Per questo motivo ogni tanto a lato di una a casa o sul ciglio di un canale si vedono metri e metri di argine rinsecchiti senza un filo di verde. Utilizzare i diserbanti in modo selvaggio è vietato, pericoloso e dannoso per l'ambiente. E si rischiano multe. L'utilizzo di queste sostanze è legato ad una normativa emessa dalle regioni che negli anni è stata via via aggiornata anche su indicazione delle direttive europee. Ma non si può far finta che non esista. Ripassiamola. In agricoltura i diserbanti totali, cioè molto forti, vanno utilizzati quando nella zona che si intende trattare non sono presenti specie vegetali da preservare. I diserbanti totali vanno utilizzati soltanto quando è necessario liberare completamente un terreno prima di procedere alla semina di un nuovo tipo di coltivazione. Nelle vicinanze delle aree abitate il Pan, piano d'azione nazionale, raccomanda il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e ricorrendo a tecniche ed attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente. La Regione ha definito nei dettagli i vincoli legati ai prodotti impiegabili, le segnalazioni preventive ai trattamenti, le distanze da rispettare. Tutte informazioni consultabili sul sito web dell'ente. Quindi occhio al diserbo selvaggio.

