Dolori e primati

Due milioni e mezzo di persone, in Italia, rinunciano alle cure a causa delle infinite liste di attesa. E contemporaneamente cresce il numero di chi paga per intero le spese delle visite mediche, 40 miliardi di euro nel 2022. Lo certifica l’Istat. La sanità continua a vivere inquietanti trionfi degli opposti: chi può entrare nel negozio e acquistare, e chi è costretto a rimanere con il naso appiccicato alla vetrina. Il problema, però, è qui si tratta di salute, il bene più prezioso garantito dalla Costituzione.

Mancano medici e infermieri ma, spesso, fanno il giro del mondo gli eccezionali interventi eseguiti nei nostri ospedali. Durante la pandemia, in mezzo a mille difficoltà, la sanità italiana è stata portata ad esempio per capacità professionali e abnegazione. L’Emilia-Romagna si conferma prima regione in Italia nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, cioè l’insieme di tutte le prestazioni, i servizi e le attività che le persone hanno diritto a ottenere dal Servizio sanitario nazionale, allo scopo di garantire in condizioni di uniformità, a tutti e su tutto il territorio nazionale.

La sanità è un meraviglioso patrimonio che ha bisogno di un urgentissimo intervento. Servono dai cinque ai sette miliardi, e il ministro Orazio Schillaci ha già annunciato che il tetto di spesa sarà superato per fronteggiare le varie criticità. L’importante, congiuntamente all’erogazione di risorse, è che non si fermi il processo di digitalizzazione e di organizzazione della medicina territoriale, i nuovi capisaldi per la salute della gente.