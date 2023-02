Donne e violenza, serve il coraggio di denunciare

Bologna, 4 febbraio 2023 – La povera Yana trovata uccisa in un fossato fra i rovi a Mantova ci ricorda che questo è solo l'ultimo femminicidio di una lunga serie. Purtroppo ci sono anche casi di maltrattamenti e violenze che spesso non vengono alla luce. Accade anche nella civile Emilia Romagna, solo che molte donne non hanno il coraggio di sporgere denuncia o sottovalutano le prevaricazioni. Non ho cifre fra le mani ma sono certa che i numeri delle violenze sono alti anche da queste parti.

Non c'è una regione più vocata alle violenze di un'altra. Le donne sono nel mirino ovunque, la follia degli uomini che odiano le donne è un seme velenoso che percorre l'Italia da Nord a Sud. L'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per numero di violenze contro le donne, anche se l'emergenza resta nazionale. Ed emerge che in tanti, troppi casi le vittime, dopo una prima denuncia, ritrattano. E invece il coraggio bisogna trovarlo. Meglio un allarme in più che uno in meno perché può evitare vittime e disperazione. "Nonostante l'ottimo lavoro svolto da tutte le istituzioni coinvolte, l'Emilia-Romagna ha un numero di maltrattamenti superiore ai reati riferiti allo spaccio di droga, anche se lo spaccio è una pratica diffusa". Sono le parole preoccupanti pronunciate dalla procuratrice generale Lucia Musti, nel portare la propria testimonianza all'audizione della commissione Parità e diritti dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il coraggio, si diceva. Ancora Lucia Musti: "Anche le donne devono acquisire una maggiore consapevolezza del proprio sé per avere più forza nel duplice ruolo che in questi frangenti le vedono contemporaneamente persone offese e testimoni." Non sempre è facile, ma questa è la strada da percorrere. Alcuni dati (allarmanti) raccolti dalla commissione regionale per finire: nel 2022 si sono registrati 11 femminicidi, ai centri antiviolenza si sono rivolte oltre 3.700 donne e il 94% ha dichiarato di aver subito violenza. Di queste, 2.500 sono nuove vittime e risultano in crescita anche le denunce di maltrattamenti in famiglia.

