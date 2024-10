Dopo il diluvio

La scorsa settimana è toccato a Bologna ed è morto un ragazzo di vent'anni. Dovrebbe bastare questo a disinnescare il dibattito sull'ennesima alluvione da ogni tornaconto politico. I battibecchi social cui abbiamo assistito da maggio 2023 hanno nauseato i cittadini. Non se ne può più, quindi ce ne teniamo alla larga. Sul tavolo ci sono due grandi questioni (in realtà due domande) usate l'una contro l'altra. La prima domanda: i fiumi esondano solo perché piove come non ha mai fatto prima? Sì, dice chi ricorda che su Bologna sabato sera sono caduti in sei ore i millimetri di pioggia che di solito cadono in due mesi. E' sicuramente vero, anche se servirebbe un raffronto con episodi simili del passato. Vale a dire: quante altre volte, diciamo negli ultimi cinquant'anni, è caduta una quantità analoga di pioggia? Ogni volta è stata la stessa catastrofe? La seconda domanda: i fiumi esondano perché il territorio è stato abbandonato? Sì, dicono in Emilia-Romagna non solo le forze di opposizione ma anche molte associazioni di categoria, agricoltori in testa, e le formazioni ambientaliste. Hanno certamente ragione. Però spesso accade questo: chi risponde sì alla prima domanda risponde no alla seconda, e viceversa. E' uno schema da cui conviene uscire alla svelta. Sarebbe utile a tutti metterla così: che il cambiamento climatico produca fenomeni violenti è pacifico, ma che le conseguenze di questi fenomeni siano ineluttabili lo è molto meno. Il cambiamento climatico c'è (chi lo nega vive su Marte, al più si può discettare sulle sue cause) e il territorio va gestito in modo tale da assorbirne i contraccolpi, cosa che, con tutta evidenza, non è stato fatto. In questo fa piacere constatare che i due candidati alla guida della Regione non siano così distanti tra loro. Sia per Elena Ugolini (civica di centrodestra), sia per Michele de Pascale (centrosinistra) qualcosa non ha funzionato. Proprio de Pascale una decina di giorni fa ha detto papale papale che è stato un grave errore da parte della sua stessa parte politica fondere l'Agenzia di protezione civile con l'Agenzia di sicurezza del territorio, cioè la struttura che si occupa dell'emergenza con quella che deve progettare e realizzare gli interventi strutturali. E ha aggiunto: ''Le nostre strutture tecniche per il contrasto al dissesto idrogeologico sono insufficienti e inadeguate, quindi vanno ricreate''. Dunque, tutti ammettono che serve un salto di qualità. E siccome bisogna fare in fretta (molto in fretta) servirebbe anche una vera gestione commissariale dei bacini affidata a chi deve amministrare il territorio, cioè al prossimo governatore. Basta burocrazia, strutture parallele, scatole cinesi, rimpalli di responsabilità e zone grigie: uno prende i voti, uno decide, uno sarà giudicato.