Dove... pendono le colpe

La Torre Garisenda, simbolo bolognese e anche un po' italiano, va messa in sicurezza. Punto. Poche chiacchiere e molti fatti: possibilmente subito. Servono soldi, forse molti, e il Governo da 20 giorni spiega che 5 milioni di euro li trova lui, anzi sono già pronti.

Non basteranno, probabilmente. E infatti il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha subito sottolineato: “Ce ne vogliono altri”. Facendo più o meno intuire: tirateli fuori sempre da Roma.

Ora, in queste poche righe, vogliamo sottolineare un piccolo-grande, forse inestirpabile, vizietto della Sinistra che a Bologna e in Emilia Romagna governa da sempre ed è brava, produttiva, moderna, motore d'Italia, eccetera eccetera (ce lo diciamo sempre, no?).

Domanda: ma possibile che quando c'è un problema dobbiamo sempre farci belli coi soldi degli altri? La pulizia dei fiumi, cambiando argomento, spettava-spetta alla Regione, eppure pare che la colpa dell'alluvione sia sempre e solo di Roma ladrona che non ha fatto Bonaccini commissario e non dà soldi.

Chiusa la parentesi e tornando alla Garisenda: il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Carlino, ha detto tre cose importanti.

La prima: “Se ai cinque milioni che può mettere il Ministero ne aggiungiamo cinque del Comune e cinque della Regione, siamo ad un buon punto di partenza”.

La seconda: “Devo ricordare che il bene è del Comune e che a norma del codice dei Beni culturali, la tutela spetta e compete all’amministrazione cittadina. Poi è chiaro che il destino della Garisenda ci sta profondamente a cuore, per la sua storia, per il suo valore e per ciò che rappresenta per una città come Bologna, ricca di patrimonio culturale. Posso anche aggiungere che per me è anche uno dei simboli dell’identità italiana”.

La terza: “I fatti sono evidenti nella loro successione logica. Immagino che le torri fossero monitorate da tempo. Perché non si è posto il problema prima?”.

Mi sembrano parole di enorme buonsenso. E ora, senza che nessuno si faccia bello, tutti al lavoro. Raddrizziamo la torre e anche un po' la storia.