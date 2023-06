Virtus, due finali perse e tanti rimpianti

Milano resta un tabù. Una montagna impossibile da scalare per una Virtus apparsa, fin dal primo quarto, stanca, sfilacciata. Quasi sfiduciata. Il rimpianto è doppio perché dopo un primo tempo pieno di errori e sciocchezze, l’Olimpia era ancora lì, a nove lunghezze. Non a venti o trenta come avrebbe dovuto essere per il poco prodotto dai bianconeri.

Si volta pagina. Forse quello di ieri è stato davvero l’ultimo ballo per un gruppo bellissimo. Che chiude la stagione, però, con una Supercoppa e due finali perse. In mezzo a tutto questo, sempre tra luci e ombre, il cammino in Eurolega. Una squadra da ripensare. E non solo perché Jaiteh prenderà strade diverse. Perché Teodosic è apparso la brutta copia del Mago che ha infiammato la Bologna bianconera dal 2019. Weems è già stato celebrato l’altra sera. Tra le partenze, e forse senza tanti rimpianti, anche Nico Mannion. Che ha un talento fuori dal comune. Ma non è riuscito quasi mai a instradarlo in prove corali, come impone il basket che si rispetti.

Sarà l’ultimo atto anche per Sergio Scariolo che dopo aver flirtato con i Raptors potrebbe prendere la strada della Spagna? Lo sapremo martedì. In mezzo ad alcuni punti fermi – capitan Belinelli, capitan Futuro ovvero Pajola, Hackett, Abass, Shengelia e Cordinier–, una certezza. La Virtus ha bisogno di un centro affidabile che sia un punto di riferimento. Jaiteh lo è stato fino all’EuroCup della passatra stagione. Poi, dalla finale scudetto 2022, è diventato un fantasma, quasi un problema. Ma sarebbe sbagliato e ingeneroso gettare la croce sul francese.

Lo scudetto ha preso la strada di Milano perché la Virtus non è mai riuscita a essere continua. E perché nella bella, che pure aveva conquistato con merito ed energia, è apparsa la brutta copia di un gruppo che, comunque, va ringraziato per tutto quello che ha fatto in questi anni.