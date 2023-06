I due volti del lusso

Bologna, 28 giugno 2023 – Lingerie e yacht. La Perla e Ferretti. Cosa lega queste due realtà? Nulla, apparentemente. Se non che sono esempi di come sono state trattate due colonne del lusso made in Italy. Con radici in Emilia Romagna. E i risultati sono stati diametralmente opposti.

La Perla, nata e cresciuta a Bologna grazie alla famiglia Masotti, ha iniziato ad avere problemi seri proprio quando gli italiani sono usciti di scena. Nel 2008 viene venduta a un fondo americano e da lì inizia una girandola di cambi di proprietà che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione di questo gigante, conosciuto in tutto il mondo e che ha dato lavoro a migliaia di persone. La situazione ora è sempre più preoccupante, perché la crisi colpisce duro e il rilancio del sito produttivo emiliano non sta avvenendo: nonostante le rassicurazioni fornite anche in Regione non arrivano finanziamenti previsti dal Fondo Tennor, attuale proprietario, per ridare ossigeno alla Perla. Insomma, il futuro è sempre più pieno di incertezze a dimostrazione che non sempre chi viene da fuori – gli stranieri in questo caso – ha la bacchetta magica. Anzi, in molte occasioni peggiorano le cose.

Diversa, per fortuna, la storia degli yacht Ferretti, che ieri si sono quotati in Borsa a Milano, un ulteriore scatto in avanti. Una decina di anni fa infatti il gruppo navigava in acque ostili, la situazione finanziaria era terribile e solo l’arrivo nella società di un gruppo cinese, Weichai, ha sistemato le cose. Con un’impronta italiana rappresentata dall’amministratore delegato, il modenese Alberto Galassi, messo al timone. Insomma, dopo anni di lavoro, il colosso degli yacht è uscito dalla crisi, ha ripreso a navigare e ora è tra le aziende più appetibili del settore nel mondo. Qui gli stranieri hanno lavorato bene, mantenendo un’impronta incentrata sul made in Italy.

Questi due casi aziendali, quindi, insegnano che non ci sono cavalieri bianchi solo perché hanno sviluppato competenze fuori confine e che solo il lavoro e l’impegno, oltre alle strategie chiare, garantiscono un futuro a marchi storici, in particolare in un settore importante come quello del lusso. Ecco perché anche per La Perla ci si aspetta un definitivo cambio di rotta, necessario e doveroso per un’impresa di questa portata. Magari con un italiano al comando.