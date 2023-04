È allarme per la grande fuga dal centro storico

Complimenti al Sindaco Matteo Lepore che pare si sia reso conto dell' importanza di non rischiare lo spopolamento del centro storico. Il residente, non solo il negoziante, è una ricchezza, il cuore pulsante specie per città antiche: Venezia Insegna. Purtroppo non è così da tempo. Il residente, più in generale, ha solo dei doveri per la nostra amministrazione, i diritti sono, spesso, messi in secondo piano come dimostrano fatti iniziative e divieti.

Floro Turchi

Risponde Beppe Boni

Citiamo intanto un dato che preoccupa: l'inverno demografico in Emilia-Romagna è allarmante perché sono sempre in costante calo le nascite. Nel 2070, secondo alcune recenti proiezioni sulla base dei dati Istat, si profila un calo di residenti in Emilia Romagna pari a 380 mila unità, circa gli abitanti dell'intera Bologna. Anche alla luce di queste prospettive le città devono fare di tutto per salvaguardare i propri centri storici che sono il cuore degli insediamenti urbani, il luogo fisico, ma anche dell'anima, che ha visto crescere, lavorare, sostenere la cultura della propria città da parte di generazioni e generazioni di cittadini. Il Comune di Bologna afferma di voler difendere la città dallo spopolamento in relazione alla mancanza di alloggi, molti dei quali convertiti a B&B per i turisti con affitti brevi. Lodevole finalità, anche se bisogna andarci piano con i divieti e lavorare molto invece sugli incentivi. In altre occasioni il Comune fa molto meno, mentre potrebbe fare di più, per contenere il pericolo di desertificazione del centro. Vanno infatti sostenuti i negozi, i servizi, le attività (con meno divieti sulla viabilità) che rendono vivo il tessuto urbano ed evitano alla lunga la fuga di commercianti e cittadini. Secondo una ricerca di Confabitare anche giovani coppie, fra gli altri, scelgono i comuni dell’hinterland, dove comprare casa costa meno e per certi versi si vive molto meglio (leggi parcheggi e meno divieti di circolazione). Nel biennio 2021 e 2022 più di 8.000 bolognesi, secondo l'indagine, hanno lasciato la nostra città solo in parte compensati dall'arrivo di stranieri. Su questo fronte gioca anche, sempre secondo l'associazione, l'eccessiva pressione fiscale sugli immobili di proprietà che in alcuni casi sarebbe aumentata del 200%. Dunque per evitare la grande fuga serve non qualche dichiarazione a spot, ma un piano complessivo che affronti tutti gli aspetti.

