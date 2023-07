E' giunta l'ora di sfrattare i fracassoni

Bologna, 16 luglio 2023 – Ho alcuni parenti che risiedono nel centro di Bologna e mi descrivono una situazione ormai oltre il limite in alcune aree nelle ore serali fino a tarda ora. Lamentano rumore, schiamazzi, spaccio di droga e un tappeto di rifiuti che ogni mattina è da rimuovere. Da Comune e forze dell'ordine tante promesse e pochi fatti. Ed è così da anni. Possibile che non si riesca ad intervenire in modo strutturale? Comprendo che una città piena di giovani ha un valore da preservare ma è altrettanto vero che non si possono oltrepassare certi limiti.

Giuseppe Dondi

Risponde Beppe Boni

Qui siamo di fronte ad un problema che si potrebbe risolvere o almeno fortemente attenuare utilizzando strumenti amministrativi e attività delle forze dell'ordine facilmente applicabili. Non c'è necessità, come abbiamo scritto altre volte, di inventarsi formule acrobatiche o provvedimenti creativi. Serve la volontà soprattutto politica di frenare la baraonda notturna che d'estate investe come un ciclone aree del centro, da Piazza Aldrovandi, via Petroni, Piazza Verdi e strade limitrofe. Oltre una certa ora stop: piazza pulita, fuori tutti, locali chiusi e sosta vietata, a costo di usare idranti e macchine operatrici per pulire l'asfalto. Giusto per lanciare una provocazione. Possibile che non esistano norme e strumenti per sfrattare i fracassoni e non solo azioni a spot? Esistono eccome, quindi qualcuno deve darsi una mossa, cercando anche di allestire bagni pubblici nei punti più affollati. Piazzare un'auto dei vigili urbani o della polizia ai margini della folla chiassosa non serve a nulla. Anzi, meglio non farlo perché fa solo arrabbiare i cittadini che già sono inviperiti. Se per la prima volta quattordici (14) fra comitati e associazioni con idee ed estrazione diversa si sono uniti facendo pervenire attraverso un legale una diffida al Comune per dire basta significa che siamo già oltre il limite. La giunta di Palazzo d'Accursio invece di procedere a testa bassa sulla città ai 30 all'ora sarebbe meglio che cominciasse a frenare la corsa dei fracassoni. Il Comune ha promesso un incontro (l'ennesimo) a breve con comitati che sono insorti contro la malamovida. Bene, il dialogo è utile. Però stavolta sarà meglio sedersi già con idee chiare e una ricetta pronta.

