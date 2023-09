Ecco i consigli per la sicurezza dei fiumi

Bologna, 2 settembre 2023 – Ogni giorno si sente da più parti la solita richiesta di fondi per rimediare ai danni dell'alluvione. Mai una volta però che si senta avanzare una richiesta di rifusione dei danni a quanti non hanno provveduto per negligenza a pulire o a sottoporre a manutenzione i letti dei corsi d'acqua dove sono avvenute le esondazioni. Eppure continuiamo a pagare tante tasse, comprese quelle consortili, che dovrebbero consentire, fra le altre cose, anche il controllo delle acque dei fiumi e dei canali.

Romano Nardi

Risponde Beppe Boni

Di norma è difficile in Italia tirare in ballo a posteriori chi non ha fatto come dovrebbe una certa cosa. Soprattutto con la politica l'impunità delle scelte fatte male o non fatte finisce sempre in cavalleria. Cioè nessuno paga. L'alluvione dei mesi scorsi ci ha insegnato molti aspetti che dovremo tenere presente: la Romagna ha necessità di casse di espansione per fiumi e canali, la montagna è sempre più fragile perché meno popolata e quindi manca di manutenzione, i fiumi non sono stati curati e assistiti come si dovrebbe. Così anche quelli che sembravano a minor rischio come l'Idice sono esondati causando allagamenti e danni a valanga. La manutenzione dei corsi d'acqua con le piogge sempre più improvvise e violente è fondamentale. Ma non basta dire che i fiumi vanno puliti. Bisogna vedere come. Dragandoli troppo sul fondo per esempio si rischia di aumentare la potenza della corrente perché l'acqua scorre più forte. Secondo la convinzione di parte dei geologi l’unica pulizia fluviale che ha senso è la rimozione del legname secco, poiché questi residui vengono facilmente trascinati dalle piene e causano sbarramenti in punti specifici come, ad esempio, la luce di un ponte. Gli alberi “vivi” rappresentano invece una difesa idraulica passiva, in quanto sono in grado di far rallentare la corrente. Poi naturalmente bisogna riconsiderare le scelte urbanistiche: spesso le costruzioni troppo vicine, anche se considerate in sicurezza, ai corsi d'acqua rendono difficoltoso l'assorbimento del terreno. Se perdo parte di un'area perché ho cementato e asfaltato, rendendola di fatto impermeabile dove andrà l’acqua piovana? Non verrà mai assorbita e finirà velocemente in un percorso che finisce nei canali e nei fiumi. E in caso di nubifragi ciò diventa un problema.

