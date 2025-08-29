Ecco l’Europa League, la strada per l’Olimpo va da Vigo a Bucarest. E si torna a Birmingham

Il fascino della musichetta della Champions, certo, non conosce paragoni. Ma quando ieri i riflettori si sono accesi dentro il Grimaldi Forum di Montecarlo, con il trofeo dell’Europa League, tutto bello lucidato, a campeggiare in primo piano, beh, il termometro dell’emozione è iniziato a salire dentro le case rossoblù. Troppo bello, esserci di nuovo, lì seduti in mezzo all’aristocrazia del pallone. Con lo smoking e la spilla della Coppa Italia.

Troppo bello rileggere il nome del Bologna nella grafica che presentava le trentasei squadre ai nastri di partenza. E bello anche scandire il percorso che attende Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, perché è un percorso che promette di riservare un dolce epilogo alla fine. L’urna del Principato (con Jurgen Klinsmann a premere il pulsantone) è stata gentile con i rossoblù che - ricordiamolo - partivano dalla quarta fascia e, come tali, rischiavano di trovarsi una bella montagna da scalare.

La parete, per carità, non è di quelle da sottovalutare, ma sembra decisamente alla portata del Bologna, a patto ovviamente che il Bologna non sia quello visto nel debutto con sconfitta all’Olimpico, ma lo Squadrone che da tre anni è tornato a far tremare il mondo. Ecco, se il Bologna torna in sé, il percorso della fase a campionato è ampiamente nelle sue corde. Ricapitolando: i rossoblù incontreranno al Dall’Ara il Salisburgo, il Celtic di Glasgow, il Friburgo e i norvegesi del Brann, mentre faranno visita all’Aston Villa, alla Steaua Bucarest, al Celta Vigo e al Maccabi Tel Aviv, contro gli israeliani in campo neutro ovviamente.

C’è tanta tradizione, tra le avversarie, club che hanno fatto la storia nei loro paesi, come nel caso del Celtic (attenzione a Daizen Maeda, giapponese da 33 gol in 55 presenze), o che stanno provando a farla anche al di fuori dei propri confini, come il Salisburgo, fresco reduce dal Mondiale per club. L’avvesario con la ’a’ maiuscola è, però, l’Aston Villa di Unai Emery, squadra che i rossoblù conoscono molto bene. Eggià, a Birmingham va in scena un remake della scorsa stagione, quando Freuler e compagni si misurarono nella cornice del Villa Park, e uscirono sconfitti (2-0), dopo un’ora però a testa alta. I Villans si spinsero fino ai quarti di finale di quella Champions, mentre quel Bologna era solo l’alba della squadra che sarebbe cresciuta fino ad alzare al cielo la Coppa Italia.

Nell’economia di un mini-campionato di otto partite, però, sono altre le gare in cui i rossoblù saranno ’obbligati’ a fare punti: con il Friburgo e con i norvegesi del Brann al Dall’Ara, per esempio, mentre a Bucarest contro la Steaua, così come a Vigo con il Celta, si potrà fare bottino pieno, se ci sarà la consapevolezza di andare in stadi pieni di insidie e con tifoserie molto calde.

Il viaggio comincia il 24-25 settembre e la fase campionato si chiuderà il 29 gennaio. A quel punto, le prime otto classificate avranno il biglietto diretto per gli ottavi di finale. Ma la missione di passare il turno è assolutamente possible: il Bologna dovrà piazzarsi tra la nona e la ventiquattresima posizione per guadagnarsi gli spareggi, in programma il 19 e il 26 febbraio.

Oggi la Uefa renderà noto il calendario definitivo e completo, con le date delle singole partite, scatenando così la corsa alle prenotazioni di voli e hotel. La città è pronta a muoversi ancora. E nel dubbio si tiene libera per una data: 20 maggio 2026, la finale di Istanbul.