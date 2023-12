Ecco perché Bologna merita il grande basket

Bologna, 16 dicembre 2023 – E' stata davvero una bella idea quella di Lorenzo Sassoli De' Bianchi di proporre che possano disputare i mondiali di basket a Bologna. Credo che se dovesse davvero realizzarsi questa iniziativa ne beneficerebbe tutta la città. Porterebbe tante persone a Bologna fra accompagnatori, atleti, dirigenti e soprattutto spettatori. Albergatori e ristoratori si fregano già le mani. Dopo la Coppa Davis sarebbe davvero un colpo grosso. Ora tutta la città deve mobilitarsi per sostenere questa idea. Non lasciamola cadere nel vuoto.

Edoardo Garagnani

Risponde Beppe Boni

La proposta di Lorenzo Sassoli De' Bianchi che ipotizza a Bologna (magari in tandem con Milano) gli europei o i mondiali di pallacanestro, è un bel colpo. Che rischia di andare a segno perchè proprio ieri la Federbasket ha dato segnali positivi. Il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, ha apprezzato l'idea e ha fatto sapere che la appoggerà. Intanto si è già sentito al telefono con il sindaco Matteo Lepore. Bene, la macchina si è messa in moto. Ora non bisogna mollare la presa e continuare a sostenere la proposta. Bologna nei decenni si è guadagnata la fama di Basket city perché può vantare una tradizione unica che si allarga anche a Imola. Le due squadre, Fortitudo ora in A2 e Virtus in A1 sono una bandiera sportiva che divide la tifoseria ma unisce la città sotto l'egida del canestro. I derby fra i due team in passato sono stati seguiti più di ogni altra partita di campionato. Poi i supporter: altro unicum che distingue Basket city per numeri, passione e creatività. Speriamo di rivivere l'epopea del derby se l'Aquila della Fortitudo tornerà a volare in A1. Ora è prima in classifica e quindi c'è speranza. Spesso quando fuori città dici che sei di Bologna la domanda che ti senti fare è: tifi Virtus o Fortitudo? E questo dice tutto sulla reputazione baskettara di Bologna. Se davvero dovessero arrivare i mondiali sarebbe un' altra medaglia per una regione come l'Emilia Romagna che ha fatto dello sport un veicolo di marketing e di promozione turistica. La Formula 1 tornata a Imola, la Coppa Davis all'Unipol Arena, le tappe nobili del Giro d'Italia, le prossime tappe del Tour De France sono un valore aggiunto che sta dando grandi risultati. Solo quest'anno la Regione ha finanziato 88 progetti con un milione di euro creando anche un indotto turistico di grande profilo. Palla al centro, si gioca.

