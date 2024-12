Serve più cura per l'economia della montagna

Le recenti ondate di maltempo hanno messo in evidenza la fragilità dell'Appennino. Frane , smottamenti, strade devastate. La montagna ha necessità di cura. Tuttavia voglio segnalare che nonostante ciò esiste in Appennino una fascia di imprenditori che nonostante tutto investono e creano posti di lavoro. Questa categoria va agevolata non con le elemosine, ma con le infrastrutture per rendere più snella la produzione e le dinamiche della logistica.

Federico Chiesa

Risponde Beppe Boni

Dobbiamo voler più bene alla montagna, territorio troppo spesso oggetto di promesse non sempre mantenute e di distrazioni della politica. È vero, il cambiamento del clima ha messo in evidenza la fragilità del territorio. Gli enti pubblici che ne hanno competenza devono agire in fretta sulla prevenzione. La lezione è servita? Speriamo. Ma non bisogna dimenticare anche le aziende e i settori dell'economia che in Appennino hanno necessità di più cura. Una recente indagine statistica del gruppo di volontariato Arca ha sottolineato le carenze e ha elaborato una griglia di proposte che meritano attenzione dopo aver raccolto i pareri di decine di imprenditori piccoli e grandi. Chiedono di intervenire con maggiore forza su viabilità, sicurezza del suolo e abbattimento della burocrazia. Vanno ascoltati. Esistono in Appennino situazioni e ambiti virtuosi. Fra i tanti va ricordato lo sviluppo economico dell'Alto Reno che negli anni Sessanta e Settanta ebbe un boom (ora consolidato) in controtendenza ad altre aree della montagna. Se ne parlerà, fra l'altro, oggi pomeriggio (Porretta, ore 17,30, Hotel Helvetia) alla presentazione del libro "Quando l'Alto Reno fece boom tra meccanica, termalismo, sci", scritto da Gabriele Pierotti, Fabio Marchioni, e Tiberio Rabboni.

