El purtava i scarp de tennis

Qualcosa non torna se una canzone di sessant'anni fa, pur bellissima, rispecchia ancora uno dei problemi della società attuale. Il barbone che ‘purtava i scarp de tennis’ e che ‘parlava de per lu’, narrato da Enzo Jannacci ai margini della Milano del boom economico, assomiglia tanto all'uomo senza fissa dimora finito qualche giorno fa in carcere per aver rubato cinque euro di cibo in un supermercato nel 2006. Quella raccontata da Nicoletta Tempera sul Carlino è una storia di emarginazione e di dignità negata. La giustizia ha raggiunto il 55enne clochard dopo 17 anni, ma in questo lungo lasso di tempo sarebbero bastati pochi minuti e un piccolo gesto per evitare la condanna definitiva e quindi il carcere. Sarebbe bastato applicare una misura alternativa, perfetta per azzerare un reato minimo.

La giustizia non ha bisogno di voli pindarici ma di semplicità e di coraggio - intellettuale e politico - per rispondere al bilanciamento tra le esigenze di sicurezza dello Stato, garanzia di risarcimento alle vittime e tutela dei diritti degli indagati. Al di là delle polemiche e di qualche criticità da correggere, la riforma Cartabia potenzia la giustizia alternativa e riparativa per velocizzare i procedimenti e lasciare il carcere a chi commette reati gravi e gravissimi. Due esempi recenti: a Milano una persona condannata a tre anni di reclusione per detenzione di cocaina, convertirà la pena detentiva in lavori di pubblica utilità. L'altro caso a Bologna: il procuratore Giuseppe Amato, tra le motivazioni espresse nella richiesta di archiviazione per chi ha aiutato una donna di 89 anni a morire attraverso il suicidio assistito in Svizzera, ha fatto riferimento a una non ragionevole previsione di condanna. Proprio una delle nuove norme introdotte dalla riforma Cartabia.