Emilia Romagna leader con turismo e buona tavola

Ho saputo che cambia l'assetto di Bologna Welcome, la società di incoming di Bologna partecipata dalle associazioni di categoria e dalla Camera di Commercio e che si sta trasformando in una Fondazione. Sarebbe interessante sapere quali sono le ragioni di questa rivoluzione e che benefici porterà alla città per quanto riguarda il turismo che è in grande crescita. Speriamo che la nuova Fondazione riesca a continuare il buon lavoro fatto dal precedente assetto. Bologna sul piano del turismo può portare grande ricchezza alla città.

Andrea Mazzoni

Risponde Beppe Boni

Il turismo si è assestato ormai come una grande risorsa per Bologna, città che offre solide e variegate opportunità per i visitatori sia dal punto di vista delle mete da visitare sia dal punto di vista della ristorazione. Anche quest'ultimo è un elemento da non sottovalutare e da valorizzare perché tutta l'Emilia Romagna è terra di prodotti doc e di eccellenze della buona tavola, un valore che la fa conoscere nel mondo dove già l'Italia in questo ambito è leader. Teniamocelo stretto. Bologna Welcome diventa Fondazione per acquisire maggiore solidità anche nel rapporto con la pubblica amministrazione, ma non cambia gli obiettivi, anzi li rafforza allargando la propria area di intervento soprattutto nella valorizzazione dello sport, altro asset su cui sta investendo molto l' Emilia Romagna su grandi eventi e mondo agonistico e amatoriale. Peraltro da tempo Bologna Welcome contribuisce alla presentazione di offerte turistiche che coprono l'intero territorio emiliano un con occhio particolare alla città vicina di casa, Modena. Al vertice della Fondazione è stato eletto insieme al nuovo consiglio un professionista di alto profilo come Daniele Ravaglia, appena uscito da Emilbanca di cui è stato direttore per trent'anni filati (e ora sostituito da un altro manager doc come Matteo Passini), e vice presidente di Confcooperative Terre d'Emilia. Nel consiglio siedono altri manager della sfera pubblica e privata i cui nomi sono una garanzia. La buona tavola dicevamo. E' un grande patrimonio. L'Emilia Romagna vanta 44 prodotti agroalimentari certificati, la provincia di Bologna è quella più ricca con 22 prodotti, seguono Ferrara con 17 e Forlì-Cesena e Ravenna con 15. Dalla mortadella di Bologna, allo zampone di Modena, alla pesca nettarina di Romagna il gran ballo del buon appetito è qui.

