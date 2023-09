Emilia Romagna, una regione che ama lo sport

Bologna, 15 settembre 2023 – Purtroppo gli azzurri in Coppa Davis, che si gioca in questi giorni a Bologna, hanno offerto una partenza non brillante con il Canada, perdendo 3 a 0. Pazienza per noi tennisti, è comunque gratificante vedere gli italiani in campo con altri atleti di livello. Mi ha stupito però favorevolmente vedere pubblico all'Unipol Arena. Non credevo che ci fossero tanti appassionati. Significa che il tennis è ancora uno sport molto amato dagli italiani.

Andrea Adani

Risponde Beppe Boni

Il ministro dello sport Andrea Abodi in tribuna all'Unipol Arena ha pronunciato parole di grande apprezzamento per l'accoglienza del pubblico e l'organizzazione espresse da Bologna in occasione della Coppa Davis. La città delle due torri e tutta l'Emilia Romagna amano il tennis e lo provano i tanti circoli presenti nel capoluogo e nelle località di provincia della regione.

E' stato commovente ed entusiasmante vedere anche come un centinaio di bambini e ragazzi di giovane età hanno attorniato e festeggiato Nicola Pietrangeli, 90 anni, una leggenda vivente del tennis italiano che proprio a Bologna vinse il suo primo titolo. Nonostante il tonfo azzurro col Canada diciamo che un risultato è stato portato a casa lo stesso grazie alla festa resa possibile dal pubblico. Bologna è una città di sport, lo ha ripetuto anche il ministro Abodi. Bologna lo dimostra in questa occasione sottorete, ma anche con il seguito che continuano ad avere il calcio rossoblù nonostante i risultati mai da primi della classe, e con le due squadre di basket, Virtus e Fortitudo, che dividono gli appassionati bolognesi e li uniscono nello stesso tempo nel club di Basket city. Peccato che per ora dobbiamo rinunciare al derby finché la Effe milita in A2. E non dimentichiamo, come abbiamo già scritto su queste pagine nelle settimane scorse, che gli eventi sportivi di livello sono anche un forte volano per il turismo. Tema questo su cui insistono e investono da tempo anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'assessore al turismo Andrea Corsini. Entrambi sono juventini, ma nessuno è perfetto.

