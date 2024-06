Emilia Romagna, una regione con due anime

Che senso ha mettere la nostra regione nel Nord Est?. Geograficamente la Romagna è Sud Nord est o Nord Centro-Italia, Piacenza è Nord Ovest . I piacentini considerano la Romagna Centro Italia. La nostra regione è di fatto composta da due regioni. La Romagna storica, descritta da Dante tra il Reno, l'Appennino e l'Adriatico e l'Emilia, creata artificialmente con un pezzo di Lombardia. Reggio Emilia si chiamava Reggio di Lombardia. I pittori Correggio e Parmigianino erano pittori di Lombardia. Per i modenesi, Bologna è Romagna. Siamo una regione artificiale. Più di Friuli - Venezia Giulia. Infatti Parma non sopporta Bologna.

Carlo Barbieri

Risponde Beppe Boni

E' la geografia bellezza. Ogni regione conserva differenze di carattere fra i cittadini, il dialetto si differenzia da provincia a provincia e la storia spesso ha rimescolato le carte dei popoli e della loro appartenenza. La collocazione nella geografia elettorale o nelle macroregioni deve per forza cercare qualche adattamento e qualche definizione che non possono essere perfetti. Poi ci sono campanilismi e diversità che sono da vedere come un valore e non come un problema. I romagnoli, si sa, ambiscono da sempre ad una autonomia territoriale e amministrativa, sono un po' anarcoidi e mangiapreti, simpatici e pronti ad incendiarsi nelle discussioni, sognatori e creativi. Hanno persino ideato una bandiera. Gli emiliani sono più pragmatici, più vocati all'industrializzazione, ma ugualmente creativi negli affari. Emilia e Romagna sono due anime e una capanna, insieme sono una potenza, se si dividessero tutto ciò avrebbe un valore dimezzato. Poi che dire delle città? Le competizioni ci sono sempre state. Bolognesi e modenesi si sfidano dai tempi della Secchia rapita, i modenesi guardano i reggiani dall'alto in basso forti della loro storia ducale, Parma si sente nobile, Ravenna e Ferrara sono signore della cultura e infine le città romagnole con Riccione in testa vivono una vita da star del turismo.

