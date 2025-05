Eolico e buonsenso

L’eolico nelle Marche, atto secondo. Il dibattito aperto dall’inchiesta del Carlino sull’assalto delle mega pale all’Appennino – dieci progetti di parchi eolici in coda al Mase per oltre ottanta aerogeneratori alti cento e più metri da drizzare sui nostri paesaggi più belli – registra la presa di posizione di Legambiente. Dice Marco Ciarulli, il presidente regionale: “Ci sono molti progetti presentati da privati al ministero e alla Regione, le comunità hanno il diritto di essere coinvolte. A monte, è necessaria una pianificazione che parta dall’individuazione delle aree idonee, dove la realizzazione di questi impianti avrà un iter semplificato. A oggi, la Regione non le ha ancora individuate. Dobbiamo evitare di utilizzare queste lacune come pretesti per contrastare in toto la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, anche in virtù di una presunta sostenibilità ambientale”. Vale la pena di ricapitolare quanto abbiamo già sottolineato in occasioni precedenti: le rinnovabili sono sì il futuro dell’energia, e su questo non ci piove, ma da maneggiare con estrema cura e cautela. Altrimenti – e lo ribadiamo – rischiamo il paradosso di massacrare l’ambiente in nome dell’ambiente e dell’ambientalismo senza se né ma. Succede, scrivevamo, quando si oltrepassa il sottile confine tra opportunità (sacrosanta) e speculazione. Bene l’eolico, quindi, ma è chiaro a tutti – ambientalisti e non – che non servono dieci ‘parchi’ e più di ottanta aerogeneratori solo nelle Marche.

Dall’altra parte c’è il fronte dei sindaci. “Lo Stato e la Regione sono assolutamente in ritardo su questi temi e noi non possiamo pagarne le conseguenze”, dice ad esempio Giuseppe Fabbroni di Caldarola, chiedendo che “si provveda con la massima celerità a individuare le aree idonee e non idonee nel rispetto delle esigenze di tutela di tutto il patrimonio territoriale”. L’accusa di Fabbroni è che “si lascia a poche società multinazionali uno spazio assolutamente speculativo, caratterizzato peraltro dalla mancata certezza anche dell’effettiva capacità di produzione di energia rinnovabile”. Per il sindaco di Caldarola, “non è vero che alla crescita delle fonti rinnovabili corrisponde un risparmio nelle bollette. L’energia prodotta dai grandi impianti non è destinata al consumo locale, ma alla rete nazionale”. La richiesta, quindi, è di “sospendere i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale dei progetti a oggi presentati, fino alla definizione di un corretto quadro programmatorio, a cui debbono partecipare le comunità locali”. C’è una mozione in Regione (presentata dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini) che chiede più o meno la stessa cosa. Non si tratta di ambientalismo o meno, ma di buonsenso.