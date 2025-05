Eppure soffia

Oggi vi raccontiamo l'assalto dell'eolico all'Appennino per segnalare che le rinnovabili sono sì il futuro dell'energia, e ci mancherebbe altro, ma da maneggiare con cura e cautela. Altrimenti rischiamo il paradosso di massacrare l'ambiente in nome dell'ambiente e dell'ambientalismo senza se né ma. Succede quando si oltrepassa il sottile confine tra opportunità (sacrosanta) e speculazione, e gli incentivi diventano deregulation. E ci chiediamo: possibile che soltanto nelle Marche ci sia bisogno di dieci parchi eolici e oltre ottanta aerogeneratori alti cento e più metri da drizzare sui nostri paesaggi più belli, quelli dell'Appennino e dei suoi borghi? Ecco, al Mase (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) da qualche anno a questa parte c'è un ingorgo di progetti e richieste di autorizzazioni che ha finito per preoccupare anche la Regione, e non parliamo di quelli che invece si affollano al confine, sui versanti umbro, emiliano e toscano. Una corsa al vento, quasi che l'Appennino fosse l'eldorado dell'aria.

Guardiamo ai dati nazionali. Alla fine del 2024 le richieste di allaccio alla rete di Terna erano pari a 348 gigawatt per oltre seimila pratiche: 152 gigawatt per impianti fotovoltaici (3.881 pratiche), quasi 110 per parchi eolici a terra (2.057 richieste) e il resto in mare (133). Gli esperti la chiamano overdose di energia. Per comprendere al meglio le dimensioni di questa slavina 'green' - alimentata secondo comitati e alcuni gruppi ambientalisti anche da un sistema incentivante assai generoso - basta ricordare che il Pniec (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) nazionale fissa il target nella produzione di 70 nuovi gigawatt entro il 2030, appena un quinto rispetto alle richieste. Ecco perché il ministero dell'ambiente sta lavorando per introdurre una sorta di sistema di filtraggio che faccia selezione sulla base di criteri definiti, anche per i progetti già presentati. E non è il solo. Nelle Marche una mozione del presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, si propone di introdurre una moratoria sulle autorizzazioni alla realizzazione di impianti eolici in Appennino, finché non sarà completata una valutazione approfondita dell'impatto ambientale, sociale ed economico dei progetti, e chiede di definire criteri chiari e trasparenti per la localizzazione degli impianti. E l'assessore regionale Andrea Maria Antonini va addirittura oltre: "Nel piano regionale 'Energia e clima' che stiamo preparando, l'eolico che prevediamo di sviluppare è solo off-shore". Ma la partita è ancora tutta da giocare e bisognerà anche vedere come le istanze fin troppo massimaliste che arrivano dai territori e dalle Regioni potranno adattarsi alle regole che stabilirà il ministero, e alle legittime aspirazioni dei privati. Eppure soffia sì, ma anche meno.